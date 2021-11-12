  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/11/2021 19:11

《日入而息》港上季ＧＤＰ增長放緩至５﹒４％，傳平保售汽車之家

　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港第三季ＧＤＰ按年增長放緩至５﹒４％；政府修訂全年
　　增長預測至６﹒４％，接近覆檢預測上限　　　　　　　　
　　中芯國際（００９８１）回應上交所監管函：正常工作交流
　　函無事項披露；中芯料第四季８英寸晶片將有１萬片新產能
　　釋放；中芯國際與另外兩方成立立臨港合資公司，共涉５５
　　億美元；中芯受累高層大地震，季績理想股價仍插半成　　
　　據報中央擬花數年時間拆解恒大（０３３３３），細節仍在
　　研究中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳融創中國考慮出售文旅資產，為後續債務兌付做準備　　
　　傳平保（０２３１８）尋求出售汽車之家（０２５１８）４
　　４％股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　合眾新能源汽車、威馬汽車擬香港上市　　　　　　　　　
　　１２月立法會選舉選民投票無須使用「安心出行」　　　　
　　本港新增１宗輸入確診，患者由英國抵港已打三針疫苗　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收７９點報２５３２７，科指升１０１點報６５６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收升０﹒２％，全周漲１﹒４％結束兩連跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元跌至接近１﹒１４初步支持，不排除反彈　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１４４２╱４５，日圓最新報１１４﹒０８╱１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　敏華（０１９９９）中期純利９﹒８８億元，升３２％，派息１３仙　
　　鷹美（０２３６８）中期純利１﹒６８億元，跌２７％，派息２２仙　
　　津上機床（０１６５１）中期純利大漲１﹒５倍，派中期息４毫　　　
　　陽光油砂（０２０１２）第三季虧轉盈賺２７５１﹒４萬加元，不派息
　　億仕登（０１６５６）第三季多賺５６﹒８％至８６０﹒４萬新元　　
　　利民實業（００２２９）首三季純利跌４５﹒５％至２１６９﹒５萬元
　　佳景集團（００７０３）第三季虧損收窄至１６８０萬元　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＭＳＣＩ香港指數半年檢剔出澳博（００８８０）、永利（
　　０１１２８），但無新加成分股　　　　　　　　　　　　
　　報道指騰訊（００７００）軟銀領投的巴西貨車平台，估值
　　晉身獨角獸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　開拓藥業旗下女性脫髮藥二期臨床試驗完成首例患者給藥　
　　合眾新能源汽車、威馬汽車擬香港上市　　　　　　　　　
　　傳平保（０２３１８）尋求出售汽車之家（０２５１８）４
　　４％股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　敏華控股（０１９９９）短期內不打算派特息，料貨運情況
　　聖誕節後有所改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　越秀房託（００４０５）收購廣州核心商廈後料增厚每個基
　　金單位分派約３﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳擬出售汽車之家約４４％股權，平保（０２３１８）回應
　　：不予置評　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　津上機床中國（０１６５１）全年業績毫無疑問會創歷史新
　　高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國壽（０２６２８）首十個月按年升１﹒６％至約５７４８
　　億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國清潔能源（０２３７９）今早停牌以待刊發附屬公司違
　　反貸款協議的內幕消息　　　　　　　　　　　　　　　　
　　偉源控股（０１３４３）大部分感染新冠肺炎僱員經已康復
　　，現只有２人正在隔離　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際（００９８１）回應上交所監管函：正常工作交流
　　函無事項披露；中芯料第四季８英寸晶片將有１萬片新產能
　　釋放；中芯國際與另外兩方成立立臨港合資公司，共涉５５
　　億美元；中芯受累高層大地震，季績理想股價仍插半成　　
　　中化化肥（００２９７）批准附屬成立合資公司，涉７４９
　　７萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中煤能源（０１８９８）１０月商品煤銷量按年跌３％至２
　　５２８萬噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　據報中央擬花數年時間拆解恒大（０３３３３），細節仍在
　　研究中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　億達中國（０３６３９）１０月合約銷售金額按年跌３１％
　　至約為２﹒７億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　
　　海昌海洋公園（０２２５５）獲納入ＭＳＣＩ中國全股票小
　　盤指數名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳禹洲（０１６２８）獲橡樹資本提供４０億元人民幣貸款
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　機構料１０月三駕馬車失速，消費增速回落至３﹒５％　　
　　胡潤中國女企業家榜：楊惠妍第九次成中國女首富　　　　
　　中國積極布局元宇宙，移動、聯通加入首個行業協會　　　
　　疫情疊加罕見暴雪累民生，哈爾濱發放４億元人民幣消費券
　　人行千億逆回購利率持平，本周淨投放２８００億元　　　
　　中金所等１５家單位加入上海投資者保護聯盟　　　　　　
　　發改委推進資源型地區高質發展，加大戰略性資源勘查　　
　　北交所明日進行通關測試，８１家企業１５日上巿　　　　
　　中汽協官員表示小米百度等後來者加入造車失先發優勢　　
　　咨詢公司報告指限電限產已致中國鋁產能下降約７％　　　
　　國家廣電總局表示嚴控有明星網紅參與的紀錄片商業投資　
　　興業銀行本月已現八筆大宗交易，涉資近３０億元人民幣　
　　據報路易威登考慮改變策略，在海南設中國首家免稅店　　
　　報告料部分銀行年末前達成理財產品淨值化轉型任務　　　
　　據報移動、聯通未入元宇宙行業協會，名單或下月公布　　
　　證券集體訴訟首案一審宣判，康美藥業判賠２４﹒６億　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒３８％，ＭＳＣＩ調降台股在指數權重　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　高志活稱願移走國殤之柱，但須保證不被控違國安法　　　
　　譚耀宗稱各界積極參與，不存在「清一色」　　　　　　　
　　黎智英等３人涉六四非法集結案，押後至下月９日裁決　　
　　余偉文稱香港銀行涉內地房企信貸不多，銀行體系風險可控
　　八達通半年新增３萬商戶，日均零售交易額升２倍　　　　
　　六旬漢打科興後亡，陪審團可裁定「死於自然」或「死因存
　　疑」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　林鄭與ＡＰＥＣ商貿諮理會對話，稱香港是抗疫成效最高地
　　方之一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　西九裁判法院收恐嚇信，律師會：恐嚇法官是嚴重刑事罪行
　　威脅法治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金管局表示轉數快在星期日凌晨１時至上午１１時暫停服務
　　；１０月外匯基金境外資產增加２４５億元；第三季信用卡
　　應收帳款微升０﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　
　　政府修訂全年增長預測至６﹒４％，接近覆檢預測上限　　
　　本港第三季ＧＤＰ按年增長放緩至５﹒４％　　　　　　　
　　本港第三季私人消費開支升７﹒１％，市民置業負擔仍處７
　　５％高位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　銀公表示逾８５％銀行已使用金融科技，歡迎「商業數據通
　　」試行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　深股通額度全日用５８億元；滬股通額度全日用１５億元，
　　陸股通淨流入３６億元　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中原ＣＣＬ按周跌０﹒１％，新界西樓價逼近歷史高位　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　傳融創中國考慮出售文旅資產，為後續債務兌付做準備　　
　　內房融資回暖，招商蛇口、光明地產齊發中期票據　　　　
　　連平料明年商品房銷售和土地購置增速跌入負增長區間　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《六中全會》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中央政研室表示擁護維護習近平核心地位，全黨有定盤星　
　　中宣部表示審議通過《決議》影響深遠，?兩大特點　　　
　　中財辦表示共同富裕是長期目標，絕不能「殺富濟貧」　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　外媒表示習近平下周視像會晤時或邀請拜登出席冬奧會　　
　　拜登簽《安全設備法》阻華為中興售設備　　　　　　　　
　　外交部表示冀中美共推會晤取得成功，不評論媒體猜測　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《解決電荒》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　全國煤炭日產１２０５萬噸創紀錄，電廠存煤超２１天　
　　國家能源局表示強化中長期合同電量履約，保障電力供應
　　國網黑龍江電力單月向俄羅斯購電量創２９年來新高　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《雙１１》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國家郵政局表示雙１１處理快件６﹒９６億件，創歷史新高　
　　旅遊平台飛豬成交額同比增６成，１２個品牌成交破億　　　
　　阿里成交額５４０３億元創新高，按年增幅放緩至８％　　　
　　人行表示網聯銀聯雙１１共處理２２﹒３萬億元人民幣交易額
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港新增１宗輸入確診，患者由英國抵港已打三針疫苗
　　外交部表示中國２０２１年對外提供２０億劑疫苗　　
　　專家委員會下周一討論降科興接種下限至３歲　　　　
　　歐洲多國單日確診破紀錄，荷蘭考慮率先重返局部封城
　　銀行公會表示已啟動工作小組研究落實接種疫苗細節　
　　機場下周一起分隔中外旅客，工會擔心影響收入　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/11/2021
《神州經脈》中美續就下周會晤溝通　房企連發中票補血　滬指悶升
財經熱話12/11/2021
《股市一周》內房股再現解困曙光 恒指回升但仍受制廿天線
財經熱話12/11/2021
金價連升6日高位徘徊金礦股穩升　靈寶黃金配股予主要股東飆8%
市場動向12/11/2021
【#小資仔女注意】高息儲蓄保 召喚收息一族關注組！
財經熱話12/11/2021
大行點評瑞聲季績　一表睇清
財經熱話12/11/2021
【海底撈配股】海底撈半日僅獲逾五千萬淨掃貨　撈唔過？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金