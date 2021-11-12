《日入而息》港上季ＧＤＰ增長放緩至５﹒４％，傳平保售汽車之家

《今天重點》
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本港第三季ＧＤＰ按年增長放緩至５﹒４％；政府修訂全年
增長預測至６﹒４％，接近覆檢預測上限
中芯國際（００９８１）回應上交所監管函：正常工作交流
函無事項披露；中芯料第四季８英寸晶片將有１萬片新產能
釋放；中芯國際與另外兩方成立立臨港合資公司，共涉５５
億美元；中芯受累高層大地震，季績理想股價仍插半成
據報中央擬花數年時間拆解恒大（０３３３３），細節仍在
研究中
傳融創中國考慮出售文旅資產，為後續債務兌付做準備
傳平保（０２３１８）尋求出售汽車之家（０２５１８）４
４％股權
合眾新能源汽車、威馬汽車擬香港上市
１２月立法會選舉選民投票無須使用「安心出行」
本港新增１宗輸入確診，患者由英國抵港已打三針疫苗
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《即日市況》
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恒指高收７９點報２５３２７，科指升１０１點報６５６５
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《深滬股市》
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滬綜指收升０﹒２％，全周漲１﹒４％結束兩連跌
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《美元匯價》
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歐元跌至接近１﹒１４初步支持，不排除反彈
歐元最新報１﹒１４４２╱４５，日圓最新報１１４﹒０８╱１０
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《公司業績》
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敏華（０１９９９）中期純利９﹒８８億元，升３２％，派息１３仙
鷹美（０２３６８）中期純利１﹒６８億元，跌２７％，派息２２仙
津上機床（０１６５１）中期純利大漲１﹒５倍，派中期息４毫
陽光油砂（０２０１２）第三季虧轉盈賺２７５１﹒４萬加元，不派息
億仕登（０１６５６）第三季多賺５６﹒８％至８６０﹒４萬新元
利民實業（００２２９）首三季純利跌４５﹒５％至２１６９﹒５萬元
佳景集團（００７０３）第三季虧損收窄至１６８０萬元
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《公司資訊》
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ＭＳＣＩ香港指數半年檢剔出澳博（００８８０）、永利（
０１１２８），但無新加成分股
報道指騰訊（００７００）軟銀領投的巴西貨車平台，估值
晉身獨角獸
開拓藥業旗下女性脫髮藥二期臨床試驗完成首例患者給藥
合眾新能源汽車、威馬汽車擬香港上市
傳平保（０２３１８）尋求出售汽車之家（０２５１８）４
４％股權
敏華控股（０１９９９）短期內不打算派特息，料貨運情況
聖誕節後有所改善
越秀房託（００４０５）收購廣州核心商廈後料增厚每個基
金單位分派約３﹒４％
傳擬出售汽車之家約４４％股權，平保（０２３１８）回應
：不予置評
津上機床中國（０１６５１）全年業績毫無疑問會創歷史新
高
國壽（０２６２８）首十個月按年升１﹒６％至約５７４８
億元人民幣
中國清潔能源（０２３７９）今早停牌以待刊發附屬公司違
反貸款協議的內幕消息
偉源控股（０１３４３）大部分感染新冠肺炎僱員經已康復
，現只有２人正在隔離
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《國企紅籌》
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中芯國際（００９８１）回應上交所監管函：正常工作交流
函無事項披露；中芯料第四季８英寸晶片將有１萬片新產能
釋放；中芯國際與另外兩方成立立臨港合資公司，共涉５５
億美元；中芯受累高層大地震，季績理想股價仍插半成
中化化肥（００２９７）批准附屬成立合資公司，涉７４９
７萬元人民幣
中煤能源（０１８９８）１０月商品煤銷量按年跌３％至２
５２８萬噸
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《神州民企》
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據報中央擬花數年時間拆解恒大（０３３３３），細節仍在
研究中
億達中國（０３６３９）１０月合約銷售金額按年跌３１％
至約為２﹒７億元人民幣
海昌海洋公園（０２２５５）獲納入ＭＳＣＩ中國全股票小
盤指數名單
傳禹洲（０１６２８）獲橡樹資本提供４０億元人民幣貸款
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《中國要聞》
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機構料１０月三駕馬車失速，消費增速回落至３﹒５％
胡潤中國女企業家榜：楊惠妍第九次成中國女首富
中國積極布局元宇宙，移動、聯通加入首個行業協會
疫情疊加罕見暴雪累民生，哈爾濱發放４億元人民幣消費券
人行千億逆回購利率持平，本周淨投放２８００億元
中金所等１５家單位加入上海投資者保護聯盟
發改委推進資源型地區高質發展，加大戰略性資源勘查
北交所明日進行通關測試，８１家企業１５日上巿
中汽協官員表示小米百度等後來者加入造車失先發優勢
咨詢公司報告指限電限產已致中國鋁產能下降約７％
國家廣電總局表示嚴控有明星網紅參與的紀錄片商業投資
興業銀行本月已現八筆大宗交易，涉資近３０億元人民幣
據報路易威登考慮改變策略，在海南設中國首家免稅店
報告料部分銀行年末前達成理財產品淨值化轉型任務
據報移動、聯通未入元宇宙行業協會，名單或下月公布
證券集體訴訟首案一審宣判，康美藥業判賠２４﹒６億
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒３８％，ＭＳＣＩ調降台股在指數權重
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《其他消息》
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高志活稱願移走國殤之柱，但須保證不被控違國安法
譚耀宗稱各界積極參與，不存在「清一色」
黎智英等３人涉六四非法集結案，押後至下月９日裁決
余偉文稱香港銀行涉內地房企信貸不多，銀行體系風險可控
八達通半年新增３萬商戶，日均零售交易額升２倍
六旬漢打科興後亡，陪審團可裁定「死於自然」或「死因存
疑」
林鄭與ＡＰＥＣ商貿諮理會對話，稱香港是抗疫成效最高地
方之一
西九裁判法院收恐嚇信，律師會：恐嚇法官是嚴重刑事罪行
威脅法治
金管局表示轉數快在星期日凌晨１時至上午１１時暫停服務
；１０月外匯基金境外資產增加２４５億元；第三季信用卡
應收帳款微升０﹒７％
政府修訂全年增長預測至６﹒４％，接近覆檢預測上限
本港第三季ＧＤＰ按年增長放緩至５﹒４％
本港第三季私人消費開支升７﹒１％，市民置業負擔仍處７
５％高位
銀公表示逾８５％銀行已使用金融科技，歡迎「商業數據通
」試行
深股通額度全日用５８億元；滬股通額度全日用１５億元，
陸股通淨流入３６億元
中原ＣＣＬ按周跌０﹒１％，新界西樓價逼近歷史高位
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《內房困局》
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傳融創中國考慮出售文旅資產，為後續債務兌付做準備
內房融資回暖，招商蛇口、光明地產齊發中期票據
連平料明年商品房銷售和土地購置增速跌入負增長區間
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《六中全會》
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中央政研室表示擁護維護習近平核心地位，全黨有定盤星
中宣部表示審議通過《決議》影響深遠，?兩大特點
中財辦表示共同富裕是長期目標，絕不能「殺富濟貧」
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《大國博弈》
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外媒表示習近平下周視像會晤時或邀請拜登出席冬奧會
拜登簽《安全設備法》阻華為中興售設備
外交部表示冀中美共推會晤取得成功，不評論媒體猜測
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《解決電荒》
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全國煤炭日產１２０５萬噸創紀錄，電廠存煤超２１天
國家能源局表示強化中長期合同電量履約，保障電力供應
國網黑龍江電力單月向俄羅斯購電量創２９年來新高
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《雙１１》
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國家郵政局表示雙１１處理快件６﹒９６億件，創歷史新高
旅遊平台飛豬成交額同比增６成，１２個品牌成交破億
阿里成交額５４０３億元創新高，按年增幅放緩至８％
人行表示網聯銀聯雙１１共處理２２﹒３萬億元人民幣交易額
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《新冠肺炎》
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本港新增１宗輸入確診，患者由英國抵港已打三針疫苗
外交部表示中國２０２１年對外提供２０億劑疫苗
專家委員會下周一討論降科興接種下限至３歲
歐洲多國單日確診破紀錄，荷蘭考慮率先重返局部封城
銀行公會表示已啟動工作小組研究落實接種疫苗細節
機場下周一起分隔中外旅客，工會擔心影響收入
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