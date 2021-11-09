《股林淘金－林家亨》萬二億沖喜美股，港股近底有支持

《股林淘金》美股受到美國國會通過美國總統拜登的１﹒２萬億美元的刺激方案帶動，三大

指數再度造好，加上元宇宙概念相關股票受到資金追棒，相信美股的強勁走勢在本周沒有黑天鵝

事件發生下仍能維持。相反恒指從２６２００點回到了２４６００水平，相信將會在２４４００

－２４８００點區間橫行整固後才再度上揚，所以投資者可以考慮在保歷加底部２４５００以上

開始逐步吸納近期跌幅較大的藍籌股。

首程控股（００６９７）２０２１年上半年，公司實現營業收入６﹒３９億元，同比增長

１４８％。主營業務稅前利潤實現３﹒１２億元，停車業務稅前利潤０﹒３２億元，持續實現盈

利；基礎設施不動產基金業務稅前利潤２﹒８０億元，同比增長２６３％。公司總資產達到

１３３億元，資產負債率為２０﹒８％，負債資本比率僅為５％。公司繼續持續穩定派發股息，

２０２１年中期派發股息，約每股４﹒１１仙加上末期息每股５﹒４９仙，２０２１年派息約

５﹒８５％。

上周三（３日），公司提呈的股權激勵計劃已被批准及採納。股權激勵計劃向５０名選定員

工進行首次授予，授予最多可購買１﹒３８５億股的股份期權，授予日期為上周五（５日），有

效期為６０個月，行權價格為每股１﹒６２４，低於現價０﹒９％，估計短期行權機會不大。加

上自２０１７年戰略轉型，主業處於高速成長期。預計未來股價有望受相關消息刺激，現價為

１﹒６７元，投資者可以考慮在１﹒６－１﹒６４元左右水平吸納短線目標在保歷加通道頂線以

上接近１０月份的頂位宜設止蝕價在１０％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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