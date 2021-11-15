《一周攻略－周進略》港股第四季這個冬天不太冷

《一周攻略》維持第四季港股先低後高的看法，不單是港股的問題，更多是整體市場的動態

所致。



＊港股先天下之憂而憂＊



可不是嗎？假如純粹以港股論之，其實很多港股投資者已經很明確的表明，要把港股的比重

，由投資組合中降低相當多，畢竟過去十多年的經驗太深刻，正所謂先天下之憂而憂，人家漲翻

天的，港股斯人獨憔悴的多，人家跌的，港股不只有跌的份兒，往往跌得更兇，雖然事件的風眼

處，其實多數不在香港。

如此一來，大家怎有把握，以此市場的升升跌跌，作為長線投資部署？即使以往很多人曾經

深信，所謂價值投資，再加上平均成本法云云，但放在港股，可能既看不到價值，成本也不是平

均，最多只是平均地愈來愈低，但股價未見起色。



＊人口老化等結構問題困擾長期格局＊



可這就令人不無疑問，是什麼原因，導致如此長時間的反常現象。說起來，十多年，怎都不

能說是短線，任憑大家怎樣解畫，要有中值回歸也好，要有最終的汰舊換新或汰弱留強也好，原

則上早就出現，如果始終沒有出現，就可能是結構性的難題。

事實上，也不是那麼難想像的一回事，君不見日本也是如此，成熟市場如果未能突破原有的

框框，在不同的結構因素，例如人口老化的制約之下，可能慢慢由原本的光環退下來。



＊長線投資得結合分散投資＊



正因如此，更顯出長線投資之餘，一樣要有不同程度的分散，才是合理。而在分散的過程，

可不只是純看股份數量，也要看品種，例如行業，例如地區，例如與實體經濟的相關性等，不一

而足。

說回港股，不是說這十年多以來沒有更替，就以最熟悉的恒生指數而言，起碼成分股的數目

增加了不少，而當中的比重，也由以往傳統的舊經濟領漲，變為新經濟也有相當佔比。



＊便宜的可能一直便宜＊



原則上，這些都是好的變化，只是有時好事多磨，來得太遲，一下子大家蜂擁而上追捧的，

而是估值偏貴的新貴，萬一有任何突如其來，未及預計的風險因素出現，例如對不少人來說，近

年的監管力度大增，便容易令投資者自嘆倒霉，左一巴右一巴的狠狠打到臉上去，還不知如何自

處。

無論如何，更多人體會到分散投資的重要性。但，這又有趣地，令港股的吸引力略為增加。

是的，要走的，留也留不住，但這就讓股價反映出來，有相當的折讓。事實上，不少國際投資者

都明白，風險是有的，但同樣的放在全球的尺度上看，港股目前是相對便宜。只不過，對於港股

絕大多數股民而言，這個看來便宜而一直便宜的情況，維時十多年呢！



＊年底前粉飾窗櫥可能性存在＊



但，話得說回來，隨著全球各地央行針對通脹的態度愈發明確，無論是否完全符合外界原本

的預期，例如退市縮表減買債的步伐，例如加息的速度等，但起碼可以趁經歷三個季度之後，市

場與央行的互動已經有相當時日，一個比較可取的共識，作為期望管理的一部分，應該已經出來

了。

按此推理，大家假如不敢為相對高估值的市場加油，因為畢竟央行大員的取態是陸續收緊貨

幣政策，而不是真的更進一步放寬，則選股包括選區域，自然要有數得計，便宜的可能繼續便宜

，但相對來說也有一定值博，起碼從目前到今年底前，粉飾窗櫥的可能性存在。以此觀之，港股

的值博率，這個冬天不太冷。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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