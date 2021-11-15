匯控（００００５）上周五斥１﹒８５億元倫敦回購逾４０７萬股

《經濟通通訊社１５日專訊》匯控（００００５）公布，上周五（１２日）向摩根士丹利購

入約４０７﹒１４萬股公司股份以作註銷，為連續１４個交日回購股份，每股作價４﹒３２２５

至４﹒３６１０英鎊，總值

１７６７﹒０３萬英鎊（約１﹒８５億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。

匯控連續１４個交易日回購股份，合共逾４１６５萬股。（ｍｈ）



