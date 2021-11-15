【電商股業績】京東半日獲近九千萬元掃貨勝阿里，業績前點部署？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１５日報道》多隻科技股將於本周公布季績，市場焦點落在星期

四放榜的阿里巴巴（０９９８８）和京東集團（０９６１８）。隨着反壟斷和科技監管措施落實

，新措施對電商的盈利能力造成多大影響？專家認為，阿里加大新業務投資令盈利倒退屬預期之

內，關注新業務發展情況；京東短期或可受惠於染藍憧憬，惟提醒要吼位食胡！



＊市場料阿里上季少賺逾三成，大行關注新業務投資＊



據外電綜合市場預測，阿里巴巴上季受累於內地經濟疲弱、科技監管和新業務投資增加，即

使期內收入升幅顯著，但由於經營成本急升４５％，拖累非通用會計準則純利按年大跌３２％。

以分部業務收入計，電商為主的商業業務仍是收入增長引擎，按年升逾３４％，至

１７５５﹒１７億元人民幣；其次是雲計算業務，收入按年漲逾２８％，至１９１﹒０３億元人

民幣。

大行亦預測阿里季績，其中高盛關注阿里新業務進展，包括淘寶特賣、淘菜菜、盒馬鮮生社

區團購等。該行預計，科技監管及雙１１的延後消費等，勢令１０月網上零售額的按年增速疲軟

，影響第四季業績。該行將阿里列入「確信買入」名單，維持目標價２４５元。



＊近九千萬掃京東，表現遠勝阿里＊



科技股半日走勢分歧，阿里巴巴曾失守１６０元關，低見１５９﹒６元，半日仍跌

１﹒１１％，報１６０﹒６元；京東則逆市造好，漲１﹒７％，報３３５﹒２元，創今年四月１

日以來新高。至於騰訊（００７００）亦跟升１﹒８１％，報４９４元；美團（０３６９０）微

跌０﹒４１％，報２８８﹒６元。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日，阿里暫錄近４０５７萬元淨主動買入，

為連續第２４個交易日獲資金淨掃貨。不過，淨掃貨規模較過去五個交易日平均的５﹒３１億元

明顯減少，且僅佔成交金額２﹒４３％，反映參考作用不大。至於京東則錄得８８８８萬元淨主

動買入，較過去五個交易日平均的３５７５萬元顯著增加，並佔成交金額１３﹒２７％。相比之

下，京東受資金追捧的程度比阿里更高。



＊溫傑：阿里增長放緩屬預期之內，京東或周五前獲利＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，阿里受累內地經濟增長放緩和同業競爭加劇，第三、四季純利倒退屬預

期之內。這兩季業績亦反映監管措施對業務盈利的影響，對機構投資者評估公司前景及合理估值

具參考作用。他預料，機構投資者待阿里業務明朗化後才部署股份，屆時股價將有突破。由於目

前阿里主要由零售投資者主導，難以推升股價，出現「塘水滾塘魚」現象，料股價在１４０－

１７０元區間上落。

溫傑續指，阿里電商業務增長放緩，原本寄望互聯網金融、雲端業務為公司帶來新的增長點

，但在內地監管風暴下，公司需尋找新業務發展，故預期新業務的投資成本將急速上升，從而影

響盈利表現。不過，目前阿里股價已反映市場對業績的預期，除非最終結果遠遜預期，否則季績

對股價走勢影響不大，建議中長線投資者可趁股價回落至１４０元買入。

恒指公司將於星期五（１９日）收市後公布季檢結果，京東再次成為染藍大熱，染藍憧憬的

炒作空間有多大？溫傑認為，京東近期處於強勢，已反映市場對股份染藍的憧憬。他提醒，染藍

對股價未必有好處，以海底撈（０６８６２）為例，股價在染藍後不斷沉底。他建議投資者宜待

業績公布和季檢結果出爐後吼高位沽貨獲利。

