《盤後部署》習拜會或成升市催化劑，恒指短線料再挑戰二萬六

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指本日高開１１０點報２５４３７點，其後內房股普遍走低

，加上金融股偏軟，港股最多曾跌近百點見２５２３０點。惟內房股其後跌勢收窄，加上創科

（００６６９）、藥明（０２２６９）及友邦（０１２９９）撐市，最終港股收報２５３９０點

，升６２點或升０﹒２５％，主板成交１１８５﹒９６億元。國企指數報９０８５點，跌２８點

或跌０﹒３２％。恒生科技指數報６６０１點，升３５點或升０﹒５４％。

即月期指新報２５３８７點，升７７點，低水４點。即月國指期貨報９０９３點，跌２０點

，高水７點。即月科指期貨新報６６１６點，升３９點，高水１５點。

Ａ股微跌。上證綜合指數報３５３３點，跌５點或跌０﹒１６％，成交４６４０﹒６５億元

人民幣。深證成份指數報１４６３６點，跌６８點或跌０﹒４７％，成交３１００﹒３５億元人

民幣。



＊低吸國企內房首選潤地＊



筆者較看好本星期恒指走勢，料短線大機會再度挑戰近３個月約２６２００點的高位。

首先，中美元首將於明日（１６日）舉行視像會晤，雖然估計雙方關係未必因「習拜會」而

明顯緩和，惟相信會談為市場帶來積極訊號，始終中美兩國的經濟齊齊面對內憂，料雙方不願因

而交惡，短期或有互不干涉的「政治默契」，料僅出現「花拳繡腿式」的爭拗，或能成為大市短

期向上的催化劑。

其二，科技股普遍較強勢，龍頭股普遍仍站穩於十天線以上，當中京東（０９６１８）本日

更創半年高位，為首隻升破低位橫行區的科技股龍頭，雖然京東具染藍憧憬，惟此強勢訊號不可

忽視。

其三，內房股亦有資金流入。本日融創系配股，令市場憂慮陸續會有其他內房股重施故技，

本日開市早段見沽壓。惟低位見資金重新掃入內房股龍頭，如潤地（０１１０９）、龍湖

（００９６０）及中海外（００６８８）等，某程度反映資金對目前的內房股並非太悲觀，大家

可趁回調吸納國企內房股，潤地為行業首選。（ｋｓ）

