【國際要聞】俄羅斯總統普京願助化解東歐難民危機

《經濟通通訊社１５日專訊》東歐局勢持續惡化，白羅斯總統盧卡申科威脅切斷由俄羅斯通

往歐洲的天然氣供應，但俄總統普京表明反對。普京周日強調，東歐的難民危機並不是俄羅斯造

成，相反俄方有意幫助解決問題。

波蘭早前指克里姆林宮幕後策劃事件，故意安排中東難民經白羅斯湧入波蘭。普京則強調自

己是從新聞報道中得知事態發展。目前波蘭已在邊境部署１﹒５萬士兵堵截難民，滯留的主要是

庫爾德人，為數多達４０００人。（ｊｆ）

