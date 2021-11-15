【國際要聞】美國以色列合作打擊網絡勒索

《經濟通通訊社１５日專訊》美國和以色列達成一項倡議，合力打擊網絡勒索罪行。兩國將
加強網絡威脅、勒索案件的情報互換，及網絡安全法規的交流等。兩國執法部門亦會進行員工互
訪、訓練，以加強全球金融系統對網絡攻擊的反應能力。美國近期遭遇一系列嚴重網上勒索案件
，數名被指與俄羅斯犯罪組織有關聯的涉案人士上周被捕。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話15/11/2021
奧園賤賣西半山豪宅蝕近1.8億元 股價插一成
|財經熱話15/11/2021
【電商股業績】京東半日獲近九千萬元掃貨勝阿里 業績前點部署？
|FOCUS15/11/2021
【FOCUS】消費回暖難言天晴 樓市寒冬觀望續增
|專訪15/11/2021
【專訪】陶冬：加密貨幣屬另類投資品 投資邏輯有別於股票及債券
|市場動向15/11/2021
（港美股）激抵！證券行開戶可獲贈股票約$1100起（3股匯豐+2股騰訊），連無限免佣免費串流報價，不設平台費
|財經熱話15/11/2021
融創配股兼沽融服股份籌74億元 股價雙雙急挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰