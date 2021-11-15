【國際要聞】美國以色列合作打擊網絡勒索

《經濟通通訊社１５日專訊》美國和以色列達成一項倡議，合力打擊網絡勒索罪行。兩國將

加強網絡威脅、勒索案件的情報互換，及網絡安全法規的交流等。兩國執法部門亦會進行員工互

訪、訓練，以加強全球金融系統對網絡攻擊的反應能力。美國近期遭遇一系列嚴重網上勒索案件

，數名被指與俄羅斯犯罪組織有關聯的涉案人士上周被捕。（ｊｆ）

