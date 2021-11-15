【新冠肺炎】南韓新加坡啟動航空旅遊氣泡

《經濟通通訊社１５日專訊》新加坡與南韓一同由新冠疫情「零容忍」轉為「與病毒共存」

，並於周一啟動「航空旅遊氣泡」。首批新加坡旅客於早上飛抵仁川國際機場。他們入境後只要

新冠病毒檢測呈陰性，就可免隔離直接入境。這亦是南韓疫後首次接待外國旅行團，希望新加坡

旅客到來，成為國際旅遊業復甦的第一步。此前１日，南韓錄得２００６宗新增個案，新加坡同

日增加１７００多宗。（ｊｆ）

