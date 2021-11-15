《異動股》康希諾（６１８５）升近７％，疫苗獲阿根廷薦加強接種

《經濟通通訊社１５日專訊》康希諾（０６１８５）Ｈ股現價升６﹒９２％，報１７０元，

該股成交約３萬股，涉資５２７萬元。

康希諾生物公布，重組新型冠狀病毒疫苗（商品名稱為「克威莎」）的異源初免－加強的序

貫免疫程序，獲阿根廷衛生部在其官網推薦，可用於完成初次免疫程序至少６個月後的加強接種

程序，適用於醫療衛生工作者和７０歲及以上人群；及完成初次免疫程序至少１個月後的額外接

種程序，適用於免疫功能低下的人群和５０歲及以上接受過滅活疫苗初次免疫程序的人群。

現時，恒生指數報２５４３７，升１１０點或升０﹒４３％，主板成交９７﹒８７億元。國

企指數報９１４５，升３１點或升０﹒３４％。恒生科技指數報６６０３，升３８點或升

０﹒５８％。

即月期指新報２５３７９，升６９點，低水５９點。即月國指期貨報９１５７，升４４點，

高水１２點。即月科指期貨新報６６１９，升４２點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康希諾（０６１８５） １７０﹒００元 升６﹒９２％

騰盛博藥（０２１３７） ２２﹒００元 無升跌

金斯瑞（０１５４８） ３２﹒２５元 無升跌

復星醫藥（０２１９６） ３８﹒３５元 無升跌

藥明生物（０２２６９） １０６﹒６０元 升１﹒５２％

三葉草生物－Ｂ（０２１９７） １１﹒００元 升６﹒１８％

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（ｈｃ）

