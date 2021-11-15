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即市新聞

15/11/2021 09:29

《異動股》康希諾（６１８５）升近７％，疫苗獲阿根廷薦加強接種

　　《經濟通通訊社１５日專訊》康希諾（０６１８５）Ｈ股現價升６﹒９２％，報１７０元，
該股成交約３萬股，涉資５２７萬元。
　　康希諾生物公布，重組新型冠狀病毒疫苗（商品名稱為「克威莎」）的異源初免－加強的序
貫免疫程序，獲阿根廷衛生部在其官網推薦，可用於完成初次免疫程序至少６個月後的加強接種
程序，適用於醫療衛生工作者和７０歲及以上人群；及完成初次免疫程序至少１個月後的額外接
種程序，適用於免疫功能低下的人群和５０歲及以上接受過滅活疫苗初次免疫程序的人群。
　　現時，恒生指數報２５４３７，升１１０點或升０﹒４３％，主板成交９７﹒８７億元。國
企指數報９１４５，升３１點或升０﹒３４％。恒生科技指數報６６０３，升３８點或升
０﹒５８％。
　　即月期指新報２５３７９，升６９點，低水５９點。即月國指期貨報９１５７，升４４點，
高水１２點。即月科指期貨新報６６１９，升４２點。

　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康希諾（０６１８５）　　　　　１７０﹒００元　升６﹒９２％
　　騰盛博藥（０２１３７）　　　　　２２﹒００元　　　　無升跌
　　金斯瑞（０１５４８）　　　　　　３２﹒２５元　　　　無升跌
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　　３８﹒３５元　　　　無升跌
　　藥明生物（０２２６９）　　　　１０６﹒６０元　升１﹒５２％
　　三葉草生物－Ｂ（０２１９７）　　１１﹒００元　升６﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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