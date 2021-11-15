基石科技（０８３９１）首三季虧損擴大至４０５５萬元，不派息

《經濟通通訊社１５日專訊》基石科技控股（０８３９１）公布，截至９月３０日止首三季

虧損４０５４﹒５萬元，比去年同期虧損２１０６﹒４萬元有所擴大；每股虧損６﹒９７仙，而

去年同期每股虧損４﹒７仙；不派息。

期內收益４５８０﹒７萬元，升１３﹒７２％；毛利７８５﹒１萬元，升２３﹒７４％；稅

前虧損擴大至４１４７﹒４萬元，而去年同期稅前虧損２２２７﹒５萬元。（ｗｈ）



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