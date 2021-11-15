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15/11/2021 07:53

長城匯理（０８３１５）中期虧損擴大至１３２３萬元，不派息

　　《經濟通通訊社１５日專訊》長城匯理（０８３１５）公布，截至９月３０日止中期虧損
１３２２﹒８萬元，比去年同期虧損６６４﹒９萬元有所擴大；每股虧損３﹒２３仙，而去年同
期每股虧損２﹒５７仙；不派中期息。
　　期內收益２７４３﹒９萬元，跌８﹒４％；毛損２﹒３萬元，而去年同期毛利３８２﹒８萬
元；稅前虧損擴大至１３７９﹒４萬元，而去年同期稅前虧損７４１﹒１萬元。（ｗｈ）

＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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