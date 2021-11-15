長城匯理（０８３１５）中期虧損擴大至１３２３萬元，不派息

《經濟通通訊社１５日專訊》長城匯理（０８３１５）公布，截至９月３０日止中期虧損
１３２２﹒８萬元，比去年同期虧損６６４﹒９萬元有所擴大；每股虧損３﹒２３仙，而去年同
期每股虧損２﹒５７仙；不派中期息。
期內收益２７４３﹒９萬元，跌８﹒４％；毛損２﹒３萬元，而去年同期毛利３８２﹒８萬
元；稅前虧損擴大至１３７９﹒４萬元，而去年同期稅前虧損７４１﹒１萬元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話15/11/2021
融創
|開市Good Morning15/11/2021
溫傑：融創配股還債屬預期之內 料觸發內房配股潮
|財經熱話15/11/2021
【陶觀天下】美國物價增長兇猛 中國信貸喜憂參差
|市場動向13/11/2021
Bybit 瘋狂「猿」始人 僅需10美金有機回贈百萬USDT!
|中國故事12/11/2021
《神州經脈》中美續就下周會晤溝通 房企連發中票補血 滬指悶升
|財經熱話12/11/2021
《股市一周》內房股再現解困曙光 恒指回升但仍受制廿天線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰