長城匯理（０８３１５）中期虧損擴大至１３２３萬元，不派息

《經濟通通訊社１５日專訊》長城匯理（０８３１５）公布，截至９月３０日止中期虧損

１３２２﹒８萬元，比去年同期虧損６６４﹒９萬元有所擴大；每股虧損３﹒２３仙，而去年同

期每股虧損２﹒５７仙；不派中期息。

期內收益２７４３﹒９萬元，跌８﹒４％；毛損２﹒３萬元，而去年同期毛利３８２﹒８萬

元；稅前虧損擴大至１３７９﹒４萬元，而去年同期稅前虧損７４１﹒１萬元。（ｗｈ）



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