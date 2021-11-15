【新冠肺炎】進京需持核酸證明，逗留有本土確診縣市者禁止進返京

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京市自１７日起，進京需持有４８小時
核酸檢測（陰性）證明和北京健康寶綠碼。１４日內曾在有１例本土確診的縣市者，禁止進╱返
京。
環京地區通勤人員，在該措施執行後首次進（返）京須持４８小時內核酸檢測陰性證明，此
後每次進（返）京持１４日內核酸檢測陰性證明即可。
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