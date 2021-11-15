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15/11/2021 10:42

【數據解讀】統計局：ＰＰＩ漲幅擴大帶來ＣＰＩ和ＰＰＩ差距擴大

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地１０月ＣＰＩ同比上漲１﹒５％，漲
幅較９月擴大０﹒８個百分點，ＰＰＩ同比上漲１３﹒５％，漲幅比上月擴大２﹒８個百分點。
ＣＰＩ與ＰＰＩ兩者之間１２個百分點的剪刀差創下歷史最闊。
　　統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，從漲幅擴大情況看，主要還是由於ＰＰＩ漲
幅擴大，帶來ＣＰＩ和ＰＰＩ的差距在擴大。
　
＊上游行業生產資料價格上漲＊
　
　　他表示，從ＰＰＩ的總體情況看，ＰＰＩ上漲主要還是由於生產資料價格，特別是上遊行業
價格上漲帶來的。１０月份，ＰＰＩ中的生產資料價格同比上漲１７﹒９％，影響ＰＰＩ上漲了
１３﹒３６個百分點，佔整個ＰＰＩ漲幅達到９９％。其中，採掘業、原材料工業價格分別上漲
了６６﹒５％和２５﹒７％，漲幅明顯高於中下游的加工工業和生活資料價格的漲幅。
　　從影響因素看，ＰＰＩ漲幅擴大主要有兩方面的因素。
　　一是國際大宗商品價格上漲帶來的輸入性影響。近期，國際能源供求比較緊張，價格持續上
漲。１０月份，國際能源價格環比上漲了１６﹒１％，影響國內相關的石化行業價格上漲。１０
月份，ＰＰＩ中的石油煤炭及其他燃料加工業同比上漲５３％，化學原料和化學製品製造業價格
上漲３１﹒５％。
　　二是國內煤炭、金屬部分行業供給偏緊帶來的影響。１０月份，ＰＰＩ中的煤炭開採和洗選
業價格同比上漲１０３﹒７％，鋼鐵價格上漲３９﹒９％。
　　面對國際大宗商品價格上漲和國內部分行業供給偏緊的狀況，中央高度重視這一問題，相關
部門出台了一系列措施，加大市場保供穩價力度。目前來看，效果也是在逐步顯現，主要能源產
品供給也在增加，價格情況有所改善。從１０月下旬和１１月上旬流通領域價格情況來看，煤炭
價格環比出現了比較明顯的下降。

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