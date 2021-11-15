【數據解讀】十月社零增長三個月高，統計局：消費恢復韌性顯現

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地１０月社會消費品零售總額同比增

４﹒９％，優於預期的增３﹒５％，為三個月最高。

統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，從１０月份來看，中國的消費恢復韌性繼續

顯現。當然近期國內疫情多點散發，對一些接觸型消費的制約作用還比較明顯。下階段，要扎實

做好秋冬季疫情防控，科學統籌疫情防控和經濟社會發展。

付凌暉指出，１０月消費主要有以下三個特點：一是商品銷售穩定恢復。１０月份，商品零

售額同比增長５﹒２％，比上月加快０﹒７個百分點，也是連續兩個月加快。限額以上單位１８

個商品類別中，有９類商品零售額增速比上月加快。

二是消費內在動力仍比較充足。市場供應能力較強，居民基本生活消費得到了保障。１０月

份，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額同比分別增長了９﹒９％和８﹒８％，均保持

較快增長。同時，居民生活水平提高，升級類消費發展向好。１０月份，限額以上單位中的通訊

器材類、文化辦公用品類零售額同比分別增長了３４﹒８％和１１﹒５％。

三是消費新模式助力消費增長的作用也比較明顯。隨著信息技術的快速發展和廣泛滲透，網

絡購物、線上消費快速發展，提升了消費的便利性，也帶動消費規模的擴大。今年前１０個月，

實物商品網上零售額同比增長１４﹒６％，佔社會消費品零售總額的比重達到２３﹒７％。

