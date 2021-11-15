  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/11/2021 11:07

【數據解讀】十月社零增長三個月高，統計局：消費恢復韌性顯現

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地１０月社會消費品零售總額同比增
４﹒９％，優於預期的增３﹒５％，為三個月最高。
　　統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，從１０月份來看，中國的消費恢復韌性繼續
顯現。當然近期國內疫情多點散發，對一些接觸型消費的制約作用還比較明顯。下階段，要扎實
做好秋冬季疫情防控，科學統籌疫情防控和經濟社會發展。
　　付凌暉指出，１０月消費主要有以下三個特點：一是商品銷售穩定恢復。１０月份，商品零
售額同比增長５﹒２％，比上月加快０﹒７個百分點，也是連續兩個月加快。限額以上單位１８
個商品類別中，有９類商品零售額增速比上月加快。
　　二是消費內在動力仍比較充足。市場供應能力較強，居民基本生活消費得到了保障。１０月
份，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額同比分別增長了９﹒９％和８﹒８％，均保持
較快增長。同時，居民生活水平提高，升級類消費發展向好。１０月份，限額以上單位中的通訊
器材類、文化辦公用品類零售額同比分別增長了３４﹒８％和１１﹒５％。
　　三是消費新模式助力消費增長的作用也比較明顯。隨著信息技術的快速發展和廣泛滲透，網
絡購物、線上消費快速發展，提升了消費的便利性，也帶動消費規模的擴大。今年前１０個月，
實物商品網上零售額同比增長１４﹒６％，佔社會消費品零售總額的比重達到２３﹒７％。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪15/11/2021
【專訪】陶冬：加密貨幣屬另類投資品 投資邏輯有別於股票及債券
市場動向15/11/2021
（港美股）激抵！證券行開戶可獲贈股票約$1100起（3股匯豐+2股騰訊），連無限免佣免費串流報價，不設平台費
財經熱話15/11/2021
融創配股兼沽融服共籌74億元　股價雙雙急挫
開市Good Morning15/11/2021
溫傑：融創配股還債屬預期之內　料觸發內房配股潮
財經熱話15/11/2021
【陶觀天下】美國物價增長兇猛　中國信貸喜憂參差
市場動向13/11/2021
Bybit 瘋狂「猿」始人 僅需10美金有機回贈百萬USDT!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金