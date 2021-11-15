【數據解讀】統計局：短期因素造成滯脹表象，ＣＰＩ仍將溫和上漲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會

表示，下階段，中國糧食生產有望再獲豐收，生豬產能目前總體上恢復，豬肉價格同比還在下降

，將拉低ＣＰＩ的漲幅。同時，從工業和服務業供給的整體情況來看，市場供應還比較充足，

ＣＰＩ不具備大幅上漲的基礎。綜合這些情況來看，中國經濟有望繼續穩定恢復，居民消費價格

仍將保持溫和上漲的態勢。

他表示，由於受到三季度疫情和汛情等因素的衝擊，經濟增速有所放緩，同時國際大宗商品

價格的上漲帶來的輸入性影響和國內部分能源、原材料產品的供給偏緊，也造成了工業生產者出

廠價格漲幅擴大，看起來好像出現了一些滯脹的表象。但是這種情況是受到短期衝擊因素造成的

，是一種階段性的狀況。

從經濟增長來看，隨著制約經濟的短期因素的逐步減弱，經濟恢復態勢是在逐步顯現。從

１０月份主要指標情況來看，生產和需求主要指標的兩年平均增速，多數是有所回升的。同時，

市場保供穩價的力度在加大，部分能源產品供給偏緊的狀況也在逐步得到改善，這些都有利於經

濟的穩定增長。



＊國際能源價格上漲帶來輸入性影響持續＊



付凌暉並表示，從物價情況來看，儘管國際能源價格上漲帶來的輸入性影響還在持續，但是

國內各方面加大增產增供的力度，增加對企業財政和金融的支持力度，這些都有利於降低生產價

格上漲的壓力，減輕ＰＰＩ向ＣＰＩ傳導。同時，從居民消費價格來看，目前整體漲幅還是比較

溫和的，１０月份同比上漲１﹒５％，核心ＣＰＩ上漲１﹒３％。

對於近期由於大宗商品價格上漲帶來企業成本上升、實體經濟困難增多的問題，還是要高度

重視，做好保供穩價的工作，積極助企紓困，促進經濟運行保持在合理區間。

