【新冠肺炎】北京中關村通報一宗內蒙古快遞外包裝檢測陽性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京中關村街道接到海淀疾控中心通報，

科源社區居民一件內蒙古自治區錫林郭勒盟發出的快遞物品外包裝檢測結果為陽性。檢測呈陽性

的快遞物品為自內蒙古自治區錫林郭勒盟發出的羊毛衫。目前，涉及密接人員和環境核酸檢測結

果均為陰性。近日，內蒙古自治區已通報多宗物品核酸檢測呈陽性的事件。

