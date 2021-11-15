【北交所】易會滿：北交所開市是資本市場改革又一標誌性事件

《經濟通通訊社１５日專訊》北京證券交易所經過７４天籌備於今日正式開市，８１家上市

公司集中登陸北交所。中證監主席易會滿今日在北交所啟動儀式上致辭稱，北京證券交易所揭牌

開市是中國資本市場改革發展的又一標誌性事件。設立北京證券交易所對於進一步健全多層次資

本市場，加快完善中小企業金融支持體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，都具有十分重要

的意義。（ｌｃ）

