【北交所】易會滿：北交所開市是資本市場改革又一標誌性事件

《經濟通通訊社１５日專訊》北京證券交易所經過７４天籌備於今日正式開市，８１家上市
公司集中登陸北交所。中證監主席易會滿今日在北交所啟動儀式上致辭稱，北京證券交易所揭牌
開市是中國資本市場改革發展的又一標誌性事件。設立北京證券交易所對於進一步健全多層次資
本市場，加快完善中小企業金融支持體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，都具有十分重要
的意義。（ｌｃ）
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