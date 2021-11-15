【北交所】徐明：將從四方面不斷完善北交所政策和制度體系

《經濟通通訊社１５日專訊》北交所董事長徐明今日在北交所開市儀式上表示，北交所將從
四方面不斷完善北交所政策和制度體系：一是更加包容；二是更加精準，優化制度安排，提升企
業獲得感；三是更加創新，創新融資方式，便利投融資對接；四是更有活力，拓寬市場範圍，挖
掘市場深度，引入多元資金，為創新中小企業更好更快發展營造良好環境。（ｌｃ）
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