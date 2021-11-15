【北交所】北交所首日總成交９６億，十新股暴漲，平移股僅９股升

《經濟通通訊社１５日專訊》北京證券交易所今日正式開市，首批登陸新交易所的８１隻股

份全日累計成交９５﹒７３億元（人民幣．下同）。其中，１０隻新股開市就迎來暴漲，均觸發

二次臨停，全日平均漲幅達１９９﹒８％。而另外７１隻精選層平移股票中，僅９股錄得上漲。

根據北交所規定，新股上市首日不設漲跌幅限制，只有臨時停牌機制，即當盤中成交價格較

開盤價首次上漲或下跌達到或超過３０％及６０％時，盤中臨時停牌１０分鐘，復牌時進行集合

競價。上市首日之後實行３０％的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間。單筆申報數

量達到１０萬股或成交金額達到１００萬元的，可以進行大宗交易。

中證監主席易會滿今日在北交所開市儀式上表示，將持續深化新三板改革，努力辦好北京證

券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

北交所董事長徐明表示，將從四方面不斷完善北交所政策和制度體系：一是更加包容；二是

更加精準，優化制度安排，提升企業獲得感；三是更加創新，創新融資方式，便利投融資對接；

四是更有活力，拓寬市場範圍，挖掘市場深度，引入多元資金。



＊北交所將吸引到更多本地的個人及機構投資者參與＊



瑞銀證券董事長錢于軍表示，國內目前已有科創板和創業板服務於符合規定和特定行業屬性

的微利企業，北交所把上市的門檻降為２億元市值，不強調淨利潤，可以實現服務更多中小創新

企業的目的。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明則指出，從流動性角度看，投資者准入門檻的降低對突

破此前新三板市場的流動性困境有很大助力，預期北交所將吸引到更多本地的個人及機構投資者

參與交易。同時，海外投資者對投資中國初創企業的強烈需求，期望未來的進一步放開讓他們也

能參與其中。

對有人擔心北交所開市會分流滬深兩市的存量資金。中國人民大學重陽金融研究院研究員劉

英表示，北交所是定位於創新型的中小企業，目前８０多家企業總市值有限，還不至於分流較多

的Ａ股資金。（ｌｃ）

