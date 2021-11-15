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即市新聞

15/11/2021 12:45

《午市前瞻》大市資金流較緊張，２５６００點料現阻力

　　《經濟通通訊社１５日專訊》恒生指數半日收市報２５３０７，跌２０點或０﹒０８％，主
板成交７１６﹒７１億元。恒生中國企業指數報９０５５，跌５９點或０﹒６５％。恒生科技指
數報６６００，升３４點或０﹒５３％。

＊葉尚志：內房整體調控未變，仍需謹慎部署＊

　　大市今早缺乏方向，第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，市場正等待
阿里巴巴（０９９８８）及京東（０９６１８）即將公布的業績，加上美元匯價上升，令港元轉
弱，大市資金流較為緊張，而北水上兩個交易日都錄得淨流出，令市況走勢乏力。他認為，大市
調整格局尚未扭轉，投資者需謹慎部署，並預期恒指將於２５６００點有阻力，２４６００為支
持位。
　　內房股上星期急升後回吐，當中融創中國（０１９１８）將以先舊後新方式，按每股
１５﹒１８元發行３﹒３５億股新股集資５０﹒８５億元，並以每股１４﹒７５元配售融創服務
（０１５１６）１﹒５８億股，以套現約２３﹒３１億元，共籌７４﹒１６億元。葉尚志表示，
上星期不斷傳出針對內房企業放寬融資限制的消息，令股價急升，惟有關措施只屬微調，市場已
消化上星期的反彈，而整體調控仍未變下，部署內房股仍要較為謹慎。他續指，融創中國今次配
股，反映內房企業資金鏈需求仍緊張，下試１２﹒７６元低位料有支持，而融創服務支持位就可
留意１２﹒７元。（ｅｒ）

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