【內房撲水】奧園賤賣西半山項目蝕近１﹒８億元，股價插一成

《經濟通通訊社１５日專訊》近期內房股受中央據報會放寬出售資產及發債融資限制消息刺

激大幅反彈，惟今日再有房企急於籌錢還債，除融創中國（０１９１８）配股抽水外，中國奧園

（０３８８３）也賤賣資產，集團公布出售香港西半山羅便臣道項目，估計錄得近１﹒８億元虧

損，受消息影響今日股價插一成。



＊呎價相當於原預計四折，所得款項用於還款＊



中國奧園公布，以９億元出售羅便臣道一個物業項目股份及股東貸款予獨立第三方伍登輝，

料虧損約１﹒７７億元。所售項目為香港羅便臣道６３、６５、６５Ａ及６７號燕貽大廈所持單

位，涉約８６﹒４１％同等不分割份數。另奧園曾在２０１９年３月向土地審裁處申請強拍燕貽

大廈餘下單位，有關訴訟程序已排期在明年２月在土地審裁處審理。董事指，考慮到現時市況，

出售事項為變現該等物業價值、提高集團流動性及為集團產生額外營運資金的良好機會，所得款

項淨額擬用於償還貸款融資及用作一般營運資金。

燕貽大廈是奧園進軍香港住宅物業首個項目，根據２０１９年申請強拍資料顯示，燕貽大廈

樓齡超過５０年，有關地段估值約５億元，可重建樓面面積約５﹒４萬平方呎，當時奧園估計可

售資源達２２億元，相當於每呎售價可達４０８９２元，而今次則以每方呎１６７２８元出售項

目，相當於原本預計價值的四折。



＊擬售奧園健康物管業務，第二大股東不接受拆骨＊



事實上，面對資金緊絀，奧園早前已表示，旗下物管公司奧園健康（０３６６２）正與第三

方就可能出售物管及其他相關服務部分權益進行初步討論，以緩解流動性壓力。雖有關交易直到

現時也沒甚進展，但奧園健康第二大股東、持有６％以上股權的投資管理公司無極資本發公開信

，指奧園健康的價值被大幅低估，希望公司若出售資產要有透明的競爭招標，並恰當地反映業務

的真實價值，又指不接受「拆骨」出售。無極資本表示，如奧園健康是以公司整體出售，交易市

盈率最少應有１０倍，每股價值應達６﹒５元以上。



＊穆迪惠譽下調評級，指融資渠道削弱流動性風險大＊



另外，近日國際信貸評級機構穆迪宣布，將奧園的長期評級從「Ｂ１」下調至「Ｂ２」，並

將其長期企業家族評級從「Ｂ１」下調至「Ｂ２」，高級無擔保債務評級從「Ｂ２」下調至「

Ｂ３」，維持評級負面觀察。穆迪指，下調評級反映了由於其融資渠道被削弱，以及有大量短期

債務，流動性風險加大。另一評級機構惠譽則將奧園的長期發行人違約評級從「ＢＢ」下調至「

Ｂ＋」，並將其高級無擔保債務評級從「ＢＢ」下調至「Ｂ＋」，評級展望仍為「負面」。惠譽

指，評級決定反映了資本市場債務償付以及公司銷售收入穩定性方面的不確定性，這可能會進一

步削弱其業務和財務狀況，惠譽還將其未償還美元高級無擔保票據評級從「ＢＢ－」下調至「Ｂ

＋」，回收評級為「ＲＲ４」。



奧園現（２：２０ｐｍ）跌９﹒８１％報２﹒３９元，其他內房股今日亦普遍下跌，中海外

（００６８８）現跌１﹒１９％報１８﹒３４元，碧桂園（０２００７）挫４﹒８％報７﹒３３

元，潤地（０１１０９）跌１﹒０３％報３３﹒６５元，世茂（００８１３）跌７﹒７２％報

１０﹒２８元，融創（０１９１８）跌１０﹒８％報１５﹒２元。



撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

