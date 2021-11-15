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15/11/2021 08:34

《報章摘要》本港報章摘要：Ｂｕｙａｎｄｓｈｉｐ擬３年內港上市

　　《經濟通通訊社１５日專訊》本港報章摘要如下：

《香港經濟日報》
　
港集運龍頭Ｂｕｙａｎｄｓｈｉｐ擬３年內港上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　新冠疫情加速電商浪潮，網購集運商龍頭、本地初創企業Ｂｕｙａｎｄｓｈｉｐ首席執行官
陳仁沛稱，公司在港市佔率已排行第一，正考慮進行Ｂ輪融資以加速發展，並有意在３年內赴香
港主板上市。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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國泰貨機機師確診，圍封大角咀凱帆軒沒發現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　本港昨新增一宗輸入個案，患者為前日初步確診的５３歲男國泰貨機機師，他於本月３日離
港前往德國，至上周日（７日）返港，在機場檢測時陰性。患者其後居於大角咀凱帆軒１座，在
社區檢測中心採集的樣本則呈初步陽性，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株。港府前晚突襲圍封其所
住大廈，約１４００名居民接受檢測均沒發現確診。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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科興申３歲可打，專家委會今討論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　目前１２至１７歲青少年只能選擇接種復必泰疫苗，港府表示，在１０月中旬收到科興申請
將最低接種年齡由１８歲下調至３歲，將交予新冠疫苗顧問專家委員會考慮及審批。委員會今日
開會討論科興申請，並向食衛局局長建議是否批准申請。　　　　　　　　　　　　　　　　　
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明日大嶼擬建３路，業界：港島西物業將受惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　特首林鄭月娥上周五（１２日）出席香港測量師學會活動時表示，交椅洲人工島即第３個核
心商業區正在籌備中。近日更就交椅洲人工島填海，以及３條「香港島－－大嶼山東北連接路」
提交環評申請，連接路合共１４公里，首段為西營盤至人工島的過海隧道，市場人士預計，港島
西區一帶物業將受惠。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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《信報》
　
還息不還本計劃，研企業先攤還少於一半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　隨著本港疫情緩和，經濟穩步復甦，金管局正與銀行研究企業「預先批核還息不還本」計劃
的退出方案。據了解，初步構思是希望在計劃明年４月到期時，以有序方式退場，考慮讓企業先
償還少於整體貸款額一半的款項，並在一段合理時間內分期攤還，餘下部分則繼續「還息不還本
」處理，以免對逐漸復元的企業帶來太大影響。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｈｌ）

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