傳港府聘請銀行安排發行歐元和美元綠色債券

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述知情人士指，香港政府正在考慮發行以歐元和美元

計價的綠色債券。該知情人士指，香港政府已聘請銀行安排從周一開始召開一系列投資者電話會

議。

此前，香港於２０１９年５月首次發行綠色美元債券，當時發行了１０億美元的５年債券，

後來又再次發行。（ｃｗ）

