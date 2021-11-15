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即市新聞

15/11/2021 13:50

耀才植耀輝：料恒指短期續於２４０００至２６０００點上落

　　《經濟通通訊社１５日專訊》耀才證券（０１４２８）研究部總監植耀輝表示，港股今年表
現明顯跑輸外圍，部分原因在於行業持續有監管消息，而內房債務危機及對經濟前景之關注亦令
投資者採取觀望態度，相關因素在未來一段時間恐怕仍會困擾港股表現，預期恒指短期將續於
２４０００至２６０００點上落，而在板塊方面，則較看好國策受惠板塊，包括新能源及儲電相
關概念。

＊若年底港股成交未能重返二千億，新股市場難有改善＊

　　對於現時新股市場情況，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，現時港股成交量與去年
相比，形容為每況愈下，亦指新股市場「最緊要氣氛」，若今年底前的港股成交額未能重返
２０００億元或以上，料新股市場難有改善。
　　早前有內地跨境互聯網券商引起監管關注，許繹彬提及，近日該行的客戶查詢量上升，現時
開戶量有所改善，亦指會在現時市況較為淡靜期間繼續播種，推出更多優惠，以吸引更多客戶。

＊滬指年內難上試３７３１點，續看好新能源產業投資機遇＊

　　耀才證券研究部副經理黃澤航表示，今年Ａ股格局鮮明、喜憂參半，中小創大幅跑贏滬指，
以電動車、綠色能源為代表的高景氣賽道不斷走強；地產、保險、白酒和醫藥持續走弱。
　　黃澤航指出，近期弱勢板塊有所反彈，帶動大盤站穩２５０天線，但在短期經濟增長和通脹
壓力預期影響下，滬指在年內再度上試３７３１點難度不小，部署上建議考慮到經濟轉型趨勢、
政策邏輯轉變和資金風格變化，繼續看好新能源產業投資機遇。（ｂｎ）


　

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