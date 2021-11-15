【夜期時段】即月期指最新報２５３９０點，升１４點，低水１點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３９３點，升１７點，高水２

點，最新報２５３９０點，升１４點，低水１點，合約成交２６１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９０９６點，升９點，高水１０點，最新報９０９２點，升

５點，高水６點，合約成交２２４張。

