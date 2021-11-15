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15/11/2021 17:09

【新冠肺炎】本港新增６宗輸入個案，當中５宗涉變異病毒株

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增６宗確診個案，全部為輸
入個案，當中５宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定，至今本港個案累
計１２３８８宗（包括１２３８７宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　新增個案中，涉及六名男子，年齡介乎１７和６８歲，五人由Ａ組指明地區（高風險）抵港
，一人由Ｂ組指明地區（中風險）抵港。兩名病人在檢疫期間確診，其餘四人在抵港時在香港國
際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。
　　上述個案中，個案１２３８８涉及一名３６歲男病人，居於青衣藍澄灣５座。他１０月２３
日離開香港前往南非。他曾於１０月２２日在香港進行檢測，結果呈陰性。他乘搭航班
ＱＲ８１８於１１月１１日返抵香港，抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的
２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果呈陽性，並帶
有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株，但沒有帶有Ｌ４５２Ｒ及Ｅ４８４Ｋ變異基因。為審慎起見，他於潛
伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。
　　另外，中心正繼續跟進３宗涉及本地貨機機組人員並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株的輸入個案
，個案編號分別為１２３７６、１２３７８及１２３８７。其中個案１２３７６和１２３７８於
１１月６日由德國抵港，１１月８日採集的樣本結果呈陽性；個案１２３８７則於１１月７日由
德國抵港，１２日採集的樣本結果呈陽性。（ｂｉ）

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