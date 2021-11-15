【新冠肺炎】本港新增６宗輸入個案，當中５宗涉變異病毒株

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增６宗確診個案，全部為輸

入個案，當中５宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定，至今本港個案累

計１２３８８宗（包括１２３８７宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案中，涉及六名男子，年齡介乎１７和６８歲，五人由Ａ組指明地區（高風險）抵港

，一人由Ｂ組指明地區（中風險）抵港。兩名病人在檢疫期間確診，其餘四人在抵港時在香港國

際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

上述個案中，個案１２３８８涉及一名３６歲男病人，居於青衣藍澄灣５座。他１０月２３

日離開香港前往南非。他曾於１０月２２日在香港進行檢測，結果呈陰性。他乘搭航班

ＱＲ８１８於１１月１１日返抵香港，抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的

２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果呈陽性，並帶

有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株，但沒有帶有Ｌ４５２Ｒ及Ｅ４８４Ｋ變異基因。為審慎起見，他於潛

伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。

另外，中心正繼續跟進３宗涉及本地貨機機組人員並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株的輸入個案

，個案編號分別為１２３７６、１２３７８及１２３８７。其中個案１２３７６和１２３７８於

１１月６日由德國抵港，１１月８日採集的樣本結果呈陽性；個案１２３８７則於１１月７日由

德國抵港，１２日採集的樣本結果呈陽性。（ｂｉ）

