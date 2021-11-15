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即市新聞

15/11/2021 19:45

《再戰明天》本港公布失業率，美國公布多項數據

　　《經濟通通訊社１５日專訊》本港公布失業率，及美國公布多項數據，料為明日市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，１６日４：１０ｐｍ，瑞典央行副總裁布列門在一場活動上討論瑞
典當前經濟形勢。１６日晚１０：３０ｐｍ，澳洲央行總裁洛威就「最近通脹趨勢」發表講話。

＊歐元區公布第三季ＧＤＰ，萬國數據網易業績＊

　　在數據方面，１６日４：３０ｐｍ，香港公布１０月失業率，料由４﹒５％降至４﹒４％。
６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值，季率料維持於２﹒２％，年率料由１４﹒３％
降至３﹒７％。９：３０ｐｍ，美國公布１０月出口物價，月率料由０﹒１％升上１％；１０月
進口物價月率料由０﹒４％升上１％，年率料由９﹒２％升上１０﹒２％；１０月零售銷售月率
料由０﹒７％升上１﹒３％。１０：１５ｐｍ，美國公布１０月產能利用率，料由７５﹒２％升
上７５﹒９％；１０月工業生產月率料由下滑１﹒３％升上０﹒８％。１１：００ｐｍ，美國公
布１１月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於８０。
　　在本港，明日公布業績的公司有：金山軟件（０３８８８）、萬國數據（０９６９８）、網
易（０９９９９）。（ｗａ）

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