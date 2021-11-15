【北交所】畢馬威：北交所為創新型中小企業獲取融資提供重要平台

《經濟通通訊社１５日專訊》北京證券交易所今日正式開市。畢馬威亞太區及中國主席陶匡

淳表示，北交所的落成，為創新型中小企業獲取融資服務、規範治理結構、提高公司治理水平和

實現 跨越發展提供了重要平台。在延續了多年來新三板「服務中小企業」的初心和使命的基礎

之 上，北交所更早地關注並服務於企業規模小、科技含量高、創新能力強的中小企業，提前發

現「好苗子」，為中小企業打開全新、便利的融資渠道。

他表示，北交所相對寬鬆的上市條件、較低的盈利門檻、較快的審核周期都給予了更多創新

型企業上市融資、創新發展的機會。在審核周期方面，進一步提升了審核的便捷度和效率。相較

於科創版與創業板，北交所在審核效率方面進一步改善，將實行「一次申報、一次受理」審核周

期將會大幅低於科創板與創業板。北交所作為一個新設立的交易所，在較快的時間內聚集一批

高質量的創新型中小企業，形成一定市場規模，可以打造品牌效應，形成積極的社會影響，為北

交所的長期發展打造一個堅實的基礎。

他認為，北交所的正式成立，標誌著中國進一步形成更加便捷的、多層次、多元化的資本市

場，為新三板掛牌企業、創新型中小企業對接資本市場帶來了前所未有的新選擇、新機遇。同時

，對於金融服務機構來說，也提出了更高的要求。（ｓｌ）

