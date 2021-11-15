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15/11/2021 18:51

《新股上市》傳美菜香港ＩＰＯ計劃已選定銀行，擬籌最多３９億元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》外電引述知情人士表示，連接餐館與蔬菜供應商的中國初創企
業美菜已為其香港ＩＰＯ計劃選定銀行。
　　消息指，這家總部在北京的公司選擇了中金公司、花旗及野村安排其ＩＰＯ事宜，可能籌資
３億至５億美元（約２３﹒４億至３９億港元）。
　　消息指，磋商仍在進行，例如上市時間和融資規模等細節仍可能有變。（ｂｎ）

　

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