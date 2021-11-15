《新股上市》傳美菜香港ＩＰＯ計劃已選定銀行，擬籌最多３９億元

《經濟通通訊社１５日專訊》外電引述知情人士表示，連接餐館與蔬菜供應商的中國初創企

業美菜已為其香港ＩＰＯ計劃選定銀行。

消息指，這家總部在北京的公司選擇了中金公司、花旗及野村安排其ＩＰＯ事宜，可能籌資

３億至５億美元（約２３﹒４億至３９億港元）。

消息指，磋商仍在進行，例如上市時間和融資規模等細節仍可能有變。（ｂｎ）





