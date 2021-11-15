【阿里預測】券商料阿里巴巴次季度盈利跌兩成，宏觀拖累消費力減

《經濟通通訊社記者趙嘉駿１５日報道》阿里巴巴（０９９８８）將於本周四（１８日）公

布截至９月底的第二財季業績。市場主要關注內地經濟復甦步伐遇阻，拖累整體消費增長放緩，

令阿里上季收入和盈利表現承壓。據《彭博》綜合多家券商預測，阿里上季收入料介乎於

２４４２﹒６９億元（人民幣．下同）至１９３９﹒３５億元，按中位數２０５６﹒１１億元計

，按年升３２﹒６％，按季則微跌０﹒０６％。純利料介乎３７２﹒３７億元至４８﹒５億元，

按中位數２３１﹒２９億元計，較去年同期倒退１９﹒６％，按季更跌４８﹒８％。另外，券商

料阿里巴巴第二財季非公認會計準則淨利潤為３４１﹒６８億元，按年跌近３１％。



＊高盛：阿里上季收入料增３３％，雙１１或致消費滯後拖累１０月銷售表現＊



高盛發表的研報，維持阿里第二財季的收入預測為按年增長３３％，或撇除旗下的高鑫零售

（０６８０８）後按年增長１９％；當中國際商務按年增幅達４５％，阿里健康升３１％，阿里

雲則增２９％。非公認會計準則ＥＢＩＴＡ料按年跌１４％至３５３億元，非公認會計準則淨利

潤按年跌２７％至３４５億元。

高盛強調，隨著阿里投建更多元化的應用程序和業務，包括淘寶特賣、淘菜菜、盒馬鮮生社

區、本地服務等，期待未來出現更多業務進展。

高盛提到，內地整體和網上零售銷售由８月時的按年分別增長２﹒５％和５﹒１％，復甦至

９月時按年增長４﹒４％和１０﹒１％，部分是因為內地當時放鬆防疫措施。但近期中國宏觀經

濟疲弱，房地產市場低迷，個別行業監管帶來的就業市場挑戰，以及更多消費者因等待「雙１１

」優惠而延後消費，相信１０月的網上零售銷售增長將相對偏軟。



＊德銀：料阿里次季ＧＭＶ升９％，對未來消費情緒持謹慎態度＊



德意志銀行同樣留意到內地整體線上零售增長放緩，上一季度按年增長１３％，但在７－８

月僅錄８％的增幅。服裝、化妝品和家電等阿里的重點產品類別也呈弱勢，預計集團上季核心市

場商品交易額（ＧＭＶ）按年增長９％，貨幣化率略見收窄。

德銀在９月底時預測，阿里季內收入將按年升３１％至２０３０億元，調整後ＥＢＩＴＡ為

２８４億元。

其中，核心商業收入預料按年升３３％至１７４０億元，主要受新零售業務強勁增長及高鑫

零售的貢獻所帶動；客戶管理收入按年升９％至７３９億元；國際零售收入按年升５０％至

１１７億元，全球速賣通（ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ）和來贊達（Ｌａｚａｄａ）延續強勁勢頭。

德銀指出，展望未來，由於宏觀的不確定性，對隨後幾個季度的消費情緒保持謹慎看法，並

預計社區團購、淘寶特賣、餓了麼等新項目的虧損水平相約。



＊工銀國際看好社區團購發展健康＊



中資券商的看法普遍與外資行相似。工銀國際預測阿里上季收入為２０５７﹒４億元，按年

升３２﹒７％；非公認會計準則淨利潤料為３４１﹒６８億元，按年跌３０﹒７％。

工銀國際在上月初發表報告，看好阿里的社區團購業務目前健康發展，新產品「淘菜菜」更

彰顯集團在市場上的信心，而受惠於生鮮食品業務的線上滲透率上升，及現有出色的物流系統，

預計社區團購業務將繼續強勁增長，但利潤率表現或仍受負面影響。此外，由於內地７、８月線

上銷售放緩，下調客戶管理收入增速至７﹒８％；阿里雲繼續面臨需求轉移帶來的挑戰，將逐步

增強ＰａａＳ和ＳａａＳ發展，以提高其長期競爭力。

中信建投的預測相對保守，料阿里上季收入按年升２７﹒９８％至１９８４億元，調整後

ＥＢＩＴＡ按年下降１９﹒８９％至３３０億元，對應調整後ＥＢＩＴＡ率為１６﹒６％，按年

降９﹒９４百分點。按業務來看，預計核心商務、雲計算、數媒娛樂、創新及其他收入按年分別

增長２９％、２５％、１３％和１５％。預計中國商業零售收入按年增長２７﹒２％，其中客戶

管理收入按年增長８％，貨幣化率水平保持穩定。



