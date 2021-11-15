【企業盈喜】維珍妮（２１９９）：料中期虧轉盈賺最多２﹒６億元

《經濟通通訊社１５日專訊》維珍妮（０２１９９）發盈喜，預期截至２０２１年９月３０

日止六個月，錄得公司權益擁有人應佔未經審核綜合純利介乎約２﹒３億元至２﹒６億元，而去

年同期則錄得虧損約３２４２﹒６萬元。集團表現改善主要歸因於銷售額顯著增加；及生產效率

及規模經濟提升所致。

集團指，進入截至２０２２年３月３１日止年度下半年，預期銷售保持增長。（ａｃ）







