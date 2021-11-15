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15/11/2021 19:35

【新冠疫苗】傳專家委員會通過科興接種年齡可降至３歲

　　《經濟通通訊社１５日專訊》消息稱，疫苗顧問專家委員會通過建議降低科興新冠疫苗接種
年齡至３歲。
　　新冠疫苗顧問專家委員會下午４時開會，討論把科興疫苗接種年齡降低到３歲。科興疫苗現
時的最低接種疫苗年齡是１８歲，若建議獲通過，即３至１７歲的兒童和青少年都可以接種；而
目前復必泰疫苗的最低接種年齡是１２歲。（ｂｉ）

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