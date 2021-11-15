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即市新聞

15/11/2021 16:27

《小傳日記》騰盛新藥很興奮，融創配股跌多棍

　　《小傳日記》魚缸今日都比較靜幽幽，雖然全日好淡爭持，但係全日波幅都唔算大，幅圖都
差唔多戚一條橫線咁滯，都算水靜鵝飛。
　　不過今日稍為熱鬧啲嘅就有醫藥板塊。由今朝開始，成個醫藥板塊忽然起哄，疫苗股、網上
醫療或其他藥股都興恰恰。騰盛博藥（０２１３７）最高勁飆超過四成六，後尾先有消息講起原
來由騰盛博藥旗下騰盛華創，聯合清華大學同深圳市第三人民醫院研發嘅新冠中和抗體聯合療法
，已經喺１０月９日向國家藥監局提交附條件上市申報材料，有望１２月底前攞到上市批准。全
日醫療股都升得好起勁，最終騰盛升三成五，報２９﹒７５銀；藥明（０２２６９）升多過兩巴
仙，報１０７﹒７銀；康希諾（０６１８５）升多過３巴仙，報１６５﹒１銀；瑞麗醫美
（０２１３５）升三成六，報０﹒３９５銀；微創機器人（０２２５２）升一成，報６８﹒２銀

　　隔籬內房都熱鬧番，不過就係熱鬧咁跌！皆因融創（０１９１８）同旗下融創服務
（０１５１６）一齊宣布配股！阿媽融創就先舊後新，按每股１５﹒１８銀發行３﹒３５億股新
股集資超過５０億銀，同時沽１﹒５８億股融服套現約２３﹒３１億銀，另外主席孫宏斌都私伙
４﹒５億美金無息借款出嚟。
　　至於阿仔融服就以每股１４﹒７５元配１﹒５８億股，籌旗超過２３億銀。兩母子今次合共
撲水過百億銀，估計係要繼續爬番上條紅線上面。不過你有你奮力籌旗，我有我出盡力沽，全日
融創跌一成一，報１５﹒０８銀；融服跌一成六，報１３﹒８銀。
　　另外，今日係蘊釀多時嘅北交所第一日開市，首日成交熱辣辣，８１隻股份全日累計成交
９５﹒７３億人仔，１０隻新股開市就暴漲，更觸發咗兩次臨停，全日平均升幅有成
１９９﹒８％咁多，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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