《小傳日記》騰盛新藥很興奮，融創配股跌多棍

《小傳日記》魚缸今日都比較靜幽幽，雖然全日好淡爭持，但係全日波幅都唔算大，幅圖都

差唔多戚一條橫線咁滯，都算水靜鵝飛。

不過今日稍為熱鬧啲嘅就有醫藥板塊。由今朝開始，成個醫藥板塊忽然起哄，疫苗股、網上

醫療或其他藥股都興恰恰。騰盛博藥（０２１３７）最高勁飆超過四成六，後尾先有消息講起原

來由騰盛博藥旗下騰盛華創，聯合清華大學同深圳市第三人民醫院研發嘅新冠中和抗體聯合療法

，已經喺１０月９日向國家藥監局提交附條件上市申報材料，有望１２月底前攞到上市批准。全

日醫療股都升得好起勁，最終騰盛升三成五，報２９﹒７５銀；藥明（０２２６９）升多過兩巴

仙，報１０７﹒７銀；康希諾（０６１８５）升多過３巴仙，報１６５﹒１銀；瑞麗醫美

（０２１３５）升三成六，報０﹒３９５銀；微創機器人（０２２５２）升一成，報６８﹒２銀

。

隔籬內房都熱鬧番，不過就係熱鬧咁跌！皆因融創（０１９１８）同旗下融創服務

（０１５１６）一齊宣布配股！阿媽融創就先舊後新，按每股１５﹒１８銀發行３﹒３５億股新

股集資超過５０億銀，同時沽１﹒５８億股融服套現約２３﹒３１億銀，另外主席孫宏斌都私伙

４﹒５億美金無息借款出嚟。

至於阿仔融服就以每股１４﹒７５元配１﹒５８億股，籌旗超過２３億銀。兩母子今次合共

撲水過百億銀，估計係要繼續爬番上條紅線上面。不過你有你奮力籌旗，我有我出盡力沽，全日

融創跌一成一，報１５﹒０８銀；融服跌一成六，報１３﹒８銀。

另外，今日係蘊釀多時嘅北交所第一日開市，首日成交熱辣辣，８１隻股份全日累計成交

９５﹒７３億人仔，１０隻新股開市就暴漲，更觸發咗兩次臨停，全日平均升幅有成

１９９﹒８％咁多，請請！



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