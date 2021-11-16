【北交所】景順：北交所支援中小企業發展定位獨特，券商受益大

《環富通基金頻道１６日專訊》景順中國Ａ股高級投資組合經理劉徽指，北京新證券交易所

的目的主要是支援中國的中小企業的發展，它們對中國經濟發展至關重要。通過直接融資管道支

援中小企業有助於促進中國的消費，因為中小企業僱用了中國大部分的勞動力。此外，設立新的

交易所有助增強中小企業發展和創新的信心，還有助減少經濟對銀行借款和高槓桿率的依賴。



＊對象是發展初期小公司，或成專精特新企業培育地＊



北交所的對象是發展初期的小公司，公司規模比上海科創板和深圳中國創業板的對象更小，

三大證券交易所中北交所的市值要求最低。北交所針對的是只專注於不同產業價值鏈特定領域的

「專精特新」企業。７月３０日，中央政治局會議提到加強技術創新，發展專精特新的中小企業

，令他們成為「小巨人」，北交所可能是這些小巨人的重要培育地。現有交易所之間的重疊很小

，因為這三個證券交易所專注於不同規模的公司，專注於產業價值鏈的不同領域。



＊提升新三板交易流動性，鼓勵更多中小企業上市＊



長三角和珠三角都有證券交易所，但華北環渤海地區還未有證券交易所，北交所的成立有助

於更好地實現區域平衡。北交所帶來投資機會，其中券商將受益最大，因為新證券交易所的設立

將提升新三板的交易流動性，並鼓勵更多中小企業在新證券交易所上市，這對經紀業務和ＩＰＯ

業務都有好處。６０餘家新三板「精選」層級公司在轉到北交所上市後可能受益於流動性改善，

基礎和創新層的優質公司未來也有機會轉到那裏上市。（ｗａ）

