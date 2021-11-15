《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：北京證券交易所今日開市

《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



北京證券交易所今日開市

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１１月１５日，中國資本市場迎來重要歷史時刻 北京證券交易所開市交易。這將為資本市場

注入更多改革活力，為服務創新型中小企業打造資源配置的主陣地。



市場機構實現上市公司董監高數據接口與上交所連通

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今年１０月，市場機構實現了上市公司董監高數據接口與上交所的連通，在大幅提升工作效率和

數據準確性的同時，也為券商加壓自身責任、強化對董監高這類關鍵少數群體的交易行為風險管

控提供了有力支持。



網信辦擬建立數據分類分級保護制度

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國家互聯網信息辦公室１４日就《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》公開徵求意見。《意

見稿》指出，國家將建立數據分類分級保護制度。





《上海證券報》



北交所今日開市，資本市場高質量發展啟新程

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北京證券交易今日開市，體現北交所服務創新型中小企業定位的８１家首批上市公司集體亮相，

多層次資本市場高質量發展也將開啟新的徵程。



多地出台新舉措鼓勵新能源汽車和商圈消費

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臨近年底，廣州、北京、天津、山西太原、福建廈門等多地密集出台新的促消費舉措，如擴大汽

車消費、提升商圈消費、發放消費券等，增強消費對經濟增長的壓艙石作用。



法律專家：康美案一審判決意義重大

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備受關注的康美藥業證券特別代表人訴訟一審判決１２日出爐，引起資本市場及法律界高度關注

。法律專家認為，「康美案」巨額民事賠償讓為惡者付出沉重代價，強化了懲惡揚善、扶優限劣

的鮮明導向。





《證券時報》



北交所，一起向未來

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經過兩個多月的緊張籌備，北京證券交易所今日正式開張迎客，首批８１家上市公司鮮花著錦，

隆重上市。這一天，必將在中國資本市場的歷史畫卷中留下濃墨重彩的一筆。



北交所７４天開市，詮釋新「北京速度」

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從９月２日宣布設立到１１月１５日的開市，過去的７４天，北交所星夜兼程，創造出史無前例

的新「北京速度」。今日８１家上市公司集中登陸北交所，在新的市場環境中，創新型中小企業

必將迎來新的發展。



多家券商北交所開戶率突破５０％

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最近一段時間，券商有條不紊地度過北交所籌備的衝刺階段。各券商的工作重點主要圍繞投資者

教育宣傳、業務權限開通系統優化、涉北交所業務員工培訓、客戶適當性管理工作等方面展開。

（ｌｃ）

