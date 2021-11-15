《鍾之日記》數據參差Ａ場跌，融創抽水仍下挫

《鍾之日記》１１月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股上周五（１２日）造好，道指收市升１７９點重上三萬六關，納指升１％。市場觀望明

日舉行的「習拜會」視頻峰會。港股今日好淡爭持，收市錄五連升。恒指高開１１０點，甫開曾

升１５５點，見２５４８３點半日高，返２０天線（約２５４２７點）後回吐，倒跌最多９７點

，見２５２３０點半日低，於５０天線（約２５２１８點）上方見支持。港股午後曾倒升，不過

Ａ股低收，恒指復偏軟，最終收升６２點或０﹒２５％，報２５３９０。大市全日成交額降至

１１８５﹒９６億元。



＊滬指收跌５點止兩連升＊



北京證券交易所今日正式開市，首批登陸北交所的８１隻股份全日累計成交９５﹒７３億元

人民幣。其中，１０隻新股開市就迎來暴漲，均觸發二次臨停，全日平均漲幅達１９９﹒８％。

而另外７１隻精選層平移股票中，僅９股錄得上漲。

國家統計局公布，１０月規模以上工業增加值同比增長３﹒５％，高於預期的增３％，１０

月社會消費品零售總額同比增４﹒９％，亦優於預期的增３﹒５％，為三個月最高。不過，１－

１０月固定資產投資同比增長６﹒１％，略低預期６﹒２％，為去年１２月以來最低。１－１０

月全國房地產開發投資同比增長７﹒２％，續創年內最低水平。數據好壞參差，滬深股市高開低

走。地產、煤炭股回吐，鋰電股全線走弱，滬綜指開市後高見３５５０點後倒跌，午後跌幅略為

收窄，收市跌０﹒１６％，報３５３３﹒３點，深成指軟０﹒４７％。

兩市全日成交１１５８１億元人民幣，按日增加５﹒４％，連續第１７個交易日成交突破１

萬億元。人民銀行今日提前續作萬億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，持平本月到期規模。分析

相信，人行近期在公開市場的全力維穩，一方面表明維持流動性合理充裕的決心未變，但同時也

預示著年內降準概率繼續弱化。



＊內房仍然缺水，融創配股「抽水」股價下挫＊



在多家房企接連爆雷下，房地產再傳房地產調控即將「放鬆」，不過呵護措施未至，官方則

再次發聲，人行表示將繼續穩妥有序處置高風險金融機構，壓實各方責任，維護房地產市場平穩

健康發展。而銀保監會議要求，要毫不鬆懈地防範化解金融風險，平衡好穩增長和防風險的關係

，堅決守住不發生系統性金融風險底線。穩地價、穩房價、穩預期，遏制房地產金融化泡沫化傾

向，健全房地產調控長效機制，促進房地產業穩定健康發展。

最新數據顯示地產投資降溫，首１０月全國房地產開發投資同比增長７﹒２％，續創年內最

低水平。１０月７０城樓價亦按月下跌，逾６年半首次。路透根據國家統計局公布數據測算，內

地上月７０個大中城市新建商品住宅價格指數按年升３﹒４％，低於９月的３﹒８％，漲幅更為

２０１６年１月以來最低。按月則下跌０﹒２％，對上一次出現按月跌幅要追溯至２０１５年３

月，當時下跌０﹒１％。

不少內房股近期致力透過出售資產，以及配售新股等方式以籌集資金，反映內房股仍然缺水

，甚至有機會出現內房配股集資潮。其中配股的融創（０１９１８），股價插１１﹒５％，失守

配股價（１５﹒１８元）。富力（０２７７７）瀉１０％；時代中國（０１２３３）挫３﹒６％

；世茂（００８１３）急挫９﹒５％；合景泰富（０１８１３）插７﹒５％；寶龍地產

（０１２３８）插５﹒３％；龍光（０３３８０）挫８％。中海外（００６８８）挫０﹒９％；

華潤置地（０１１０９）挫１﹒２％；萬科（０２２０２）走低４﹒７％。



＊北交所開市新股全紅，港交所黯然升不足１％＊



北京證券交易所今日正式開市，港交所（００３８８）股價波動不大，全日升０﹒０４％報

４６５﹒２元。

瑞銀證券董事長錢于軍表示，內地目前已有科創板和創業板服務於符合規定和特定行業屬性

的微利企業，北交所把上市的門檻降為市值２億元人民幣，不強調淨利潤，可實現服務更多中小

創新企業的目的，期待北交所成為「中國版納斯達克」，與國內其他交易所實現差異性競爭，錯

位發展的路徑，形成規模優勢，培養創新的初創企業發展成大市值的企業。

景順中國Ａ股高級投資組合經理劉徽認為，北京證券交易所帶來的投資機會，券商將受益最

大，因為新證券交易所的設立將提升新三板的交易流動性，並鼓勵更多中小企業在新證券交易所

上市，這對經紀業務和ＩＰＯ業務都有好處。

惟北交所炒風已到尾聲，券商股全回吐，東方證券（０３９５８）挫３﹒７％，中金

（０３９０８）走低２﹒９％，申萬宏源（０６８０６）跌近２％，中信証券（０６０３０）跌

１﹒５％，海通證券（０６８３７）跌１﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

