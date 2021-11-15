【北交所】北交所今開市，首批上市公司８１家，投資戶料超４百萬

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京證券交易所今日將正式開市。１０家

已完成公開發行等程序的企業將直接在北交所上市，７１家存量精選層公司平移至北交所上市的

相關流程已履行完畢，８１家公司成為北交所首批上市公司。截至１１月１２日，累計有超

２１０萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超

４００萬戶。有１１２家證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。



＊不支持金融、房地產企業等申報ＩＰＯ＊



北交所１２日發布《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票並上市業務規則適用

指引第１號》，明確了３０項北交所ＩＰＯ審核標準。其中對ＩＰＯ企業行業屬性作了排除性要

求：屬於金融業、房地產企業的，不支持其申報ＩＰＯ；發行人不得屬於產能過剩行業、《產業

結構調整指導目錄》中規定的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓等業務的企業。

其他行業不限制，但需要充分論證創新特徵。

中證監近日准予註冊８隻北交所主題公募基金，包括華夏基金、易方達基金、南方基金、嘉

實基金、廣發基金、匯添富基金、大成基金和萬家基金均的北交所主題基金。北交所主題公募基

金採取２年定期開放的運作方式，約定８０％以上非現金基金資產投資於北交所股票，可以為北

交所帶來增量長期資金。

