【北交所】景順：北交所帶來投資機會，券商將受益最大

《經濟通通訊社１５日專訊》景順中國Ａ股高級投資組合經理劉徽表示，北京證券交易所帶

來的投資機會，券商將受益最大，因為新證券交易所的設立將提升新三板的交易流動性，並鼓勵

更多中小企業在新證券交易所上市，這對經紀業務和ＩＰＯ業務都有好處。

劉徽又指，新證券交易所的目的主要是支援中國的中小企業的發展，它們對中國經濟發展至

關重要。通過直接融資管道支援中小企業有助於促進中國的消費，因為中小企業僱用了中國大部

分的勞動力。此外，設立新的交易所有助增強中小企業發展和創新的信心。它還有助減少經濟對

銀行借款和高槓桿率的依賴。



＊現有交易所之間的重迭很小＊



長三角和珠三角都有證券交易所，北京證券交易所的成立有助於更好地實現區域平衡。北京

證券交易所的物件是發展初期的小公司，公司規模比上海科創板和深圳中國創業板的對象更小，

三大證券交易所中北京證券交易所的市值要求是最低的。北交所針對的是只專注於不同產業價值

鏈特定領域的「專精特新」企業。７月３０日，中央政治局會議提到加強技術創新，發展專精特

新的中小企業，令他們成為「小巨人」。北京證券交易所可能是這些「小巨人」的重要培育地。

現有交易所之間的重迭很小，因為這三個證券交易所專注於不同規模的公司，專注於產業價值鏈

的不同領域。（ｃｔ）

