【大國博弈】外交部：習近平１６日上午同拜登進行視頻會晤

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外交部發言人華春瑩１３日宣布，經中美雙方商定，國家
主席習近平將於北京時間周二（１６日）上午同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方
共同關心的問題交換意見。
白宮早前表示，拜登與習近平將在美東時間１５日晚上、北京時間１６日早晨舉行線上會議
，但官員們強調，此次會議不太可能取得很多具體成果。（ｄｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話15/11/2021
【陶觀天下】美國物價增長兇猛 中國信貸喜憂參差
|市場動向13/11/2021
Bybit 瘋狂「猿」始人 僅需10美金有機回贈百萬USDT!
|中國故事12/11/2021
《神州經脈》中美續就下周會晤溝通 房企連發中票補血 滬指悶升
|財經熱話12/11/2021
《股市一周》內房股再現解困曙光 恒指回升但仍受制廿天線
|財經熱話12/11/2021
金價連升6日高位徘徊金礦股穩升 靈寶黃金配股予主要股東飆8%
|市場動向12/11/2021
【#小資仔女注意】高息儲蓄保 召喚收息一族關注組！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰