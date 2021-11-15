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15/11/2021 08:57

【大國博弈】外交部：習近平１６日上午同拜登進行視頻會晤

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國外交部發言人華春瑩１３日宣布，經中美雙方商定，國家
主席習近平將於北京時間周二（１６日）上午同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方
共同關心的問題交換意見。
　　白宮早前表示，拜登與習近平將在美東時間１５日晚上、北京時間１６日早晨舉行線上會議
，但官員們強調，此次會議不太可能取得很多具體成果。（ｄｗ）

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