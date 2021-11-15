【聚焦人幣】英國和中國人行續簽５年３５００億人幣貨幣互換協議

《經濟通通訊社１５日專訊》英倫銀行表示，該行與中國人民銀行已同意將英鎊－人民幣貨

幣互換協議延長五年，互換協議規模仍為３５００億元人民幣不變。

英倫銀行總裁貝利表示，人民幣在全球貿易和資本流動中的作用繼續加強。英倫銀行和中國

人民銀行將繼續致力於支持倫敦金融城成為有效且有韌性的人民幣市場。

人行１２日亦表示，中英雙邊本幣互換協議再次展期，有助進一步深化中英兩國貨幣金融合

作，維護金融市場穩定。（ｄｗ）

