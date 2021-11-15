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15/11/2021 09:09

【新冠肺炎】全國昨新增３２宗本土確診，遼寧２５宗最多

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，１１月１４日，全國確診者新增確診５２宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２０宗，廣東１宗由無症狀感染者轉為確診病例；本
土病例３２宗（遼寧２５宗，均在大連市；河南３宗，其中周口市２宗、鄭州市１宗；黑龍江２
宗，均在黑河市；河北１宗，在辛集市；雲南１宗，在德宏傣族景頗族自治州），含１２宗由無
症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增２宗疑似病例，均為境外輸入病例（均在上海
）；新增治癒出院５５宗。此外，新增無症狀感染１４宗，２宗為本地個案。
　　截至１１月１４日，全國累計確診病例最新數字為１３４７宗（其中重症病例１７宗），累
計治愈出院病例９２３３２宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９８３１５宗，現
有疑似病例４宗。
　　境外輸入現有確診病例３８２宗（其中重症病例２例），現有疑似病例４宗。累計確診病例
９８８５宗，累計治愈出院病例９５０３宗，無死亡病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８９４５例。其中，香港特別行政區１２３８１例（出
院１２０９０例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７６例），台灣地區
１６４８７例（出院１３７４２例，死亡８４８例）。（ｃａ）

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