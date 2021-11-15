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15/11/2021 10:54

【聚焦數據】中國１０月能源生產同比齊增，原煤生產由降轉升

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１０月份規模以上工業主要能源產品生產同
比均有增長。與上月比，原煤生產由降轉升，原油生產基本平穩，天然氣生產增速有所回落，電
力生產保持增長。
　　原煤生產由降轉升，隨著增產保供政策措施落地見效，優質產能加快釋放，１０月份，生產
原煤３﹒６億噸，同比增長４﹒０％，上月為下降０﹒９％，比２０１９年同期增長５﹒５％，
兩年平均增長２﹒７。進口煤炭２６９４萬噸，同比增長９６﹒２％。從中國沿海電煤採購價格
（綜合價）看，１１月４日至１１月１１日當周，５５００大卡為每噸１０９５元人幣，比１０
月份明顯回落。
　　原油生產方面，１０月生產原油１６８３萬噸，同比增長３﹒０％，增速比上月放緩０﹒２
個百分點；加工量降幅略有擴大，加工原油５８４０萬噸，同比下降３﹒０％，降幅比上月擴大
０﹒４個百分點。天然氣生產增速回落。１０月生產天然氣１６５億立方米，增速比上月回落
６﹒６個百分點。天然氣進口快速增長。１０月進口天然氣９３８萬噸，同比增長２４﹒５％，
增速比上月加快０﹒９個百分點。
　　電力生產則保持增長，１０月份發電６３９３億千瓦時，同比增長３﹒０％，增速比上月回
落１﹒９個百分點。分品種看，１０月份，風電、核電增速加快，火電、太陽能發電增速放緩，
水電降幅擴大。其中風電同比增長２３﹒５％，核電增長１６﹒９％，水電下降１１﹒９％，火
電增長５﹒２％，太陽能發電增長０﹒４％。（ｄｗ）

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