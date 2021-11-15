  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/11/2021 11:18

【新冠肺炎】內媒：國產新冠特效藥有望１２月底前獲批准上市

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據內媒《科技日報》透露，國產新冠特效藥研發有新進展。新
冠抗體藥物方面，進展最快的清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛博藥（０２１３７）旗下騰
盛華創聯合研發的中和抗體聯合療法，其研發團隊已於１０月９日向國家藥監局滾動提交附條件
上市申報材料，有望１２月底前獲得批准（附條件）上市。（ｄｗ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪15/11/2021
【專訪】陶冬：加密貨幣屬另類投資品 投資邏輯有別於股票及債券
市場動向15/11/2021
（港美股）激抵！證券行開戶可獲贈股票約$1100起（3股匯豐+2股騰訊），連無限免佣免費串流報價，不設平台費
財經熱話15/11/2021
融創配股兼沽融服共籌74億元　股價雙雙急挫
開市Good Morning15/11/2021
溫傑：融創配股還債屬預期之內　料觸發內房配股潮
財經熱話15/11/2021
【陶觀天下】美國物價增長兇猛　中國信貸喜憂參差
市場動向13/11/2021
Bybit 瘋狂「猿」始人 僅需10美金有機回贈百萬USDT!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金