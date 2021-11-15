【新冠肺炎】內媒：國產新冠特效藥有望１２月底前獲批准上市

《經濟通通訊社１５日專訊》據內媒《科技日報》透露，國產新冠特效藥研發有新進展。新

冠抗體藥物方面，進展最快的清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛博藥（０２１３７）旗下騰

盛華創聯合研發的中和抗體聯合療法，其研發團隊已於１０月９日向國家藥監局滾動提交附條件

上市申報材料，有望１２月底前獲得批准（附條件）上市。（ｄｗ）



