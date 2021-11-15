【內房困局】李迅雷：地產業走弱對中國經濟帶來的影響被低估

《經濟通通訊社１５日專訊》中泰證券首席經濟學家李迅雷發文表示，地產下行對中國經濟

的影響被低估，但預計明年貨幣仍有空間，資本市場不乏結構性機會，應關注資金流向何處。

文章中指出，明年商品房的銷售面積或出現負增長，房地產投資增速顯著回落應該比較確定

。但目前為止大部分人對於房地產行業走弱給經濟帶來的負面影響還沒有給予充分重視。房地產

對中國經濟增長的直接間接貢獻也在３０％左右。意味著地產下行對明年經濟增長的負面影響不

容忽視。預計明年全年經濟增速，特別是投資增速或將下行，全年ＧＤＰ增速預計在５％上下。

就明年資本市場而言，李迅雷認為，ＰＰＩ與ＣＰＩ「剪刀差」的收斂，疊加地產帶來的經

濟下行，都意味著明年貨幣政策仍有空間，流動性整體仍將維持較為充裕的水平，將利好股市與

債市。明年經濟增速整體下行的背景下，資金在大類資產和股市中各個板塊間的配置變化將是決

定投資主線與節奏最重要的變量，即２０２２年的資本市場要格外關注「水往何處流」。他還認

為，以「雙碳」為代表的綠色能源革命或將成為明年Ａ股最重要的投資主線之一。（ｄｗ）

