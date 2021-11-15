【重拳監管】國信辦收緊數據跨境活動審查，赴港上市涉國安要申報

《經濟通通訊社１５日專訊》國家互聯網信息辦公室發布《網絡數據安全管理條例（徵求意

見稿）》，規定數據處理者在開展特定活動，要申報網絡安全審查，包括處理１００萬人以上個

人信息的數據處理者，赴國外或香港上市，影響或可能影響國家安全；掌握大量關係國家安全、

經濟發展、公共利益的數據資源的互聯網平台運營者，實施合併、重組或分立；大型互聯網平台

運營者在境外設立總部或運營中心、研發中心，應當向網信部門和主管部門報告。

此外，處理重要數據或赴境外上市的數據處理者，應當自行或者委托數據安全服務機構，每

年開展一次數據安全評估，評估認為可能危害國家安全、經濟發展和公共利益，數據處理者不得

共享、交易、委托處理、向境外提供數據。

意見稿又指出，國家建立數據分類分級保護制度。按照數據對國家安全、公共利益或者個人

、組織合法權益的影響和重要程度，將數據分為一般數據、重要數據、核心數據，不同級別的數

據，採取不同的保護措施。國家對個人信息和重要數據進行重點保護，對核心數據實行嚴格保護

。



＊投行預料新規屬「走流程」＊



有外資投行家相信，按照新規，內地企業日後若申請在美國上市相信較難獲批，但料申請來

港上市的影響不大。現時以Ｈ股形式來港上市也要經中證監審批，就算日後通過紅籌或「可變利

益實體」（ＶＩＥ）形式來港上市也要先得到監管機構批准，料也只屬「走流程」。加上現時在

Ａ股上市時間表仍存不確定性，料日後就算要通過網絡安全審查，企業仍會選擇來港上市。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興提到，以Ｈ股形式來港上市也要進行審批，故內地企業來

港上市須作申報或審批並不是新鮮事。不過，由於涉及數據安全的新範疇，他相信，企業下一步

需要向當局釐清申報範圍和要求，以及審批程序等。他認為，當申報範圍和審批程序一旦能獲得

釐清，香港作為中國本土最大的國際金融市場，仍然會是內地企業「走出去」的重要平台。

（ｊｔ）

