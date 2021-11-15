【聚焦人幣】人幣即期收升９９點盤中破６﹒３８，創５個半月新高

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８０３，

較上個交易日４時３０分收盤價升９９點子，兩連升，且創自６月１日以來５個半月新高。全日

在６﹒３７８３至６﹒３８８０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升７１點子，報６﹒３７３６。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８９６，較上個交易日升１６９點子，

創１０月２７日以來逾兩周新高，上個交易日報６﹒４０６５。



＊若中美元首會晤關係緩和，可提振人民幣人氣＊



交易員稱，美元指數持穩於９５關口，中國１０月經濟數據優於預期則部分提振市場情緒，

人民幣走強；市場重點關注明日（１６日）中美元首視頻會晤。他們並表示，中美關係若有利好

消息會進一步提振人民幣人氣，短期匯價料延續偏強走勢；而近期美元偏強對人民幣影響較小，

人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數一路走高已刷新近六年新高。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽最新點評稱，如中美關係有進一步利好，人民幣

匯率有望繼續走強，但短期看６﹒３５仍是比較重要的阻力位。另外也要關注美國１０月零售銷

售數據，若數據疲弱會對美指產生一定負面影響。（ｊｔ）

