【人行操作】人行提前續作一萬億ＭＬＦ對沖本月到期量

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日提前續
作１００００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，對沖周二（１６日）
８０００億元ＭＬＦ到期，以及本月３０日２０００億元ＭＬＦ到期，中標利率利率持平
２﹒９５％。
人行今日同時進行１００億元７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放９１００億元。
（ｃａ）
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