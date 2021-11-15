【聚焦人幣】洪灝：美國開啟縮減購債，中國外匯存款增速料已見頂

《經濟通通訊社１５日專訊》自疫情爆發以來中國商業銀行的外匯存款一直呈急劇上升趨勢

，最新數據顯示，外匯存款規模已增至約１萬億美元。交銀國際首席策略師洪灝最新在年度展望

報告中表示，這與中國出口走高並行不悖，也表明由出口所獲得的美元被儲藏在商業銀行的外匯

存款中，而存款的快速累積意味著系統中充足的流動性。

報告並稱，中國外匯存款的增速自今年５月起已然開始放緩。這一轉向大體上與中國經常帳

戶盈餘於今年３月的觸頂相一致；隨著美聯儲開啟縮減購債的步伐，出口動能持續減退，外匯存

款的增速很可能業已見頂，且人民幣將階段性略貶。

洪灝稱，外匯存款的大幅增加與２００８年、２０１２年和２０２０年美聯儲量化寬鬆的不

同階段密切吻合。由此，中國商業銀行中的外匯存款可以看做「影子聯儲」。隨著美國通脹壓力

穩居數十年高位，環球股市前赴後繼屢創歷史新高，美聯儲已經花光了所有力氣，耗盡所有擴表

的借口，近期如期開啟了縮減購債的進程，「影子聯儲」的帳戶餘額也理應停下扶搖直上的步伐

。

為應對境內美元泛濫的流動性，人行於今年６月上調金融機構外匯存款準備金率２個百分點

，而上一次調整發生在２００７年５月。（ｗｌ）

