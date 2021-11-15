【大國博弈】官媒預告習拜峰會台灣問題是重頭戲，將警告美國後撤

《經濟通通訊社１５日專訊》國家主席習近平將於北京時間明早（１６日）與美國總統拜登

進行首次線上峰會。官媒《中國日報》周一發表社論稱，習近平預計將在會面時警告美國應在台

灣問題上「後撤」，並向拜登強調中國決心「在可預見的未來不惜一切代價實現國家統一」。另

一官媒《環球時報》亦在今日發表的社評中指出，台灣問題是中國的深度紅線。

無獨有偶，國務委員兼外長王毅周六（１３日）應約同美國國務卿布林肯通電話時表示，如

果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，就應當信守在中美三個

聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動上，不再向「台獨」勢力發出錯

誤信號。中國駐美大使秦剛當日亦在一個視頻致辭中強調，中國加倍努力推動兩岸融合發展，但

絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。



＊分析：中國不願捲入武裝衝突，尚無信心取得明確勝利＊



中美兩國目前在貿易、技術、新疆和台灣等諸多問題上摩擦不斷。有專家認為，中國在其他

摩擦中強調台灣問題，反映出它不願意不必要地被捲入與美國的武裝衝突中，盡管中國最近言行

強硬，包括派遣空前數量的軍機進入台灣防空識別區。

據《路透》引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院副教授李明江表示，中國經濟仍

面臨諸多挑戰，一場戰爭可能會嚴重打亂中國的現代化進程，使其崛起受挫。中國在現階段也沒

有充分的信心能取得明確的軍事勝利。（ｗｌ）

